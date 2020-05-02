В марте крупнейшие банковские организации заняли у Банка России более 3,19 трлн. рублей. Банки столь активно привлекали средства только в кризисном 2014 году, тогда сумма заимствований за аналогичный период составила 2,5 трлн. рублей.

Российские банки в марте заняли у ЦБ РФ рекордную сумму

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