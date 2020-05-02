Финансы

КоммерсантъКоммерсантъБанки в марте заняли у ЦБ рекордную с 2014 года сумму

Обязательства банков перед ЦБ за март увеличились на 30,2%, или 739,37 млрд руб. Эта сумма стала рекордной с декабря 2014 года (тогда банки заняли у ЦБ более 2,5 трлн руб.). По данным портала banki.ru, в марте к регулятору обратились 27 кредитных организации.
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Российские банки взяли у ЦБ рекордные займы для поддержания работы во время рецессии

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Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
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Ранее все школьники после окончания 9 классов должны были сдавать ОГЭ – Основной государственный экзамен.
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«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
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Назван новый возможный способ передачи коронавируса

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На станциях Московского метрополитена со следующей недели появятся на продажу медицинские маски.
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В Москве коронавирусом заражены около 2% от общего количества жителей города, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге в субботу, 2 мая.
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Оснований считать, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в России стабилизировалась, пока нет, заявили в Минздраве.
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Глава Роспотребнадзора объяснила, с чего начнется отмена самоизоляции

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Четыре новых случая коронавируса подтверждено в Карелии

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 4 новых случая коронавируса. Всего в республике COVID-19 заражены 85 человек.
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Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него протекал коронавирус.
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Представитель ВОЗ объяснил причину быстрого развития пандемии коронавируса в Белоруссии.
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