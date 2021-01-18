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РБК
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жилье, это даже больше, чем в предыдущие годы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.
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Московский Комсомолец

Экономист назвал причины сокращения в России одобренных розничных кредитов

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В 2020 году банки сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

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Российская газета

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Lenta.ru

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Премьер-министр региона Мануэла Швезиг во время заседания парламента заявила, что фонд должен будет в первую очередь продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата, но при этом отметила, что власти по-прежнему считают строительство газопровода «Северный поток-2» целесообразным и важным для энергоснабжения не только Германии, но и всей Европы.
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