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РБК
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жилье, это даже больше, чем в предыдущие годы.В источнике
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РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.
РБК16:00
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Эхо Москвы

Российские банки в прошедшем году одобрили лишь треть заявок на кредиты

Эхо Москвы21:13
ТАСС

РБК: в 2020 году банки одобрили минимальное за три года количество кредитов для россиян

ТАСС20:55
Вслух.Ру

Тюменцы дважды в год могут узнать причины отказа в кредите

Вслух.Рувчера в 02:31
Forbes

НБКИ: более 66% обратившихся за кредитом в банки в 2020 году получили отказ

Forbes18:04
News.ru

Рекордно низкий уровень одобрения кредитов зафиксирован в России

News.ru16:28
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

РБК16:00
Коммерсантъ

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