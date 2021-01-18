К единороссу подошли конфискательно

По версии надзора, народный избранник, одно время являвшийся членом Совета федерации, около десяти лет скрывал от декларирования свои доходы в сотни миллионов рублей, которые получал в том числе наличными от подконтрольных газовых компаний в Омске, а также не указывал недвижимость за границей, владение авиацией и охотхозяйством.