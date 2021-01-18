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РБК
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум. Как отмечают в НБКИ, банки ужесточили кредитную политику не во всех сегментах.В источнике
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РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.
РБК16:00
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Forbes

НБКИ: более 66% обратившихся за кредитом в банки в 2020 году получили отказ

Forbes18:04
ТАСС

РБК: в 2020 году банки одобрили минимальное за три года количество кредитов для россиян

ТАСС20:55
Коммерсантъ

В 2020 году банки сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Коммерсантъ19:55
Эхо Москвы

Российские банки в прошедшем году одобрили лишь треть заявок на кредиты

Эхо Москвы21:13
News.ru

Рекордно низкий уровень одобрения кредитов зафиксирован в России

News.ru16:28
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

РБК16:00
Вслух.Ру

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Вслух.Рувчера в 02:31

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