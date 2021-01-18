Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Уровень одобрения необеспеченных кредитов и кредитных карт тоже упал — до 31,2%. Лояльнее всего банки были к ипотечным заемщикам: они удовлетворили 71,3% обращений за ссудами на жилье, это даже больше, чем в предыдущие годы.В источнике
TLT.ru - Новости Тольятти
SIA.ru
Московский комсомолец Кузбасс
Регион online
Профиль
News.ru
РБК
ПРАЙМ
АБН
Взгляд-инфо
RuNews24.ru
С чего всё началось
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.
РБК16:00
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Российские банки в прошедшем году одобрили лишь треть заявок на кредиты

Эхо Москвы21:13
ТАСС

РБК: в 2020 году банки одобрили минимальное за три года количество кредитов для россиян

ТАСС20:55
Forbes

НБКИ: более 66% обратившихся за кредитом в банки в 2020 году получили отказ

Forbes18:04
Коммерсантъ

В 2020 году банки сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Коммерсантъ19:55
News.ru

Рекордно низкий уровень одобрения кредитов зафиксирован в России

News.ru16:28
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

РБК16:00
Вслух.Ру

Тюменцы дважды в год могут узнать причины отказа в кредите

Вслух.Рувчера в 02:31

«Мирандес» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставка (к. 1.77) на матч чемпионата Испании 19 января 2021 года

Все прогнозы на футбол Десять домашних встреч текущего розыгрыша Сегунды принесли «Мирандесу» всего три виктории, пять ничейных исходов и два поражения, разница забитых и пропущенных — 8:6. «Райо Вальекано» Во втором по силе дивизионе Испании «Райо Вальекано» находится сейчас на пятом месте, но от зоны прямого повышения команда отстает аж на восемь очков.
«Мирандес» — «Райо Вальекано». Прогноз и ставка (к. 1.77) на матч чемпионата Испании 19 января 2021 года
LiveSport.ruвчера в 11:00

ФБР проверяет информацию о планах передать украденный ноутбук Пелоси России

Федеральное бюро расследований США проверяет информацию о том, что жительница штата Пенсильвания Райли Джун Уильямс могла украсть ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время беспорядков в Капитолии, чтобы передать его спецслужбам России.
Газета.Ruвчера в 05:20