Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.

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