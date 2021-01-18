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РБК
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.В источнике
News.ru
РБК
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Forbes

НБКИ: более 66% обратившихся за кредитом в банки в 2020 году получили отказ

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Рекордно низкий уровень одобрения кредитов зафиксирован в России

News.ru16:28
РБК

Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума

РБК16:00
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Год назад получить кредит в Ивановской области становилось все труднее

Слухи и Факты15 января в 20:34

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Власти уточняют норму о предоставлении субсидий проектам ГЧП и СЗПК Законопроект, уточняющий порядок выделения субсидий из бюджета инвесторам, заключившим соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), готов к принятию в первом чтении.
Коммерсантъ17:10