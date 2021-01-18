Банки в пандемию сократили одобрение кредитов до трехлетнего минимума
Российские банки в 2020 году одобрили чуть больше трети поданных заявок на розничные кредиты — 33,9%, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК). По сравнению с предыдущим годом доля удовлетворенных обращений упала на 3 п. п. и обновила трехлетний минимум.В источнике
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Слухи и Факты15 января в 20:34