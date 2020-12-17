Российские банки с 6 января начнут подавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»), «QIWI Кошелек», WebMoney и других сервисах, а также данные об изменении их реквизитов.

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