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РБК
РБК

Банки в январе начнут передачу в ФНС данных об электронных кошельках

РБК
Ридус
УтроNews
ФедералПресс
ПРАЙМ
Lenta.ru
Российские банки с 6 января начнут подавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»), «QIWI Кошелек», WebMoney и других сервисах, а также данные об изменении их реквизитов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки в январе начнут передачу в ФНС данных об электронных кошельках

Российские банки с 6 января начнут подавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в "ЮМопеу" (бывшие "Яндекс.Деньги"), "QIWI Кошелек", WebMoney и других сервисах, а также данные об изменении их реквизитов.
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Банки скоро начнут отдавать данные об электронных кошельках

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Государство заглянет в электронные кошельки россиян

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Банки начнут передавать в ФНС данные об электронных кошельках россиян

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Банки в январе начнут передачу в ФНС данных об электронных кошельках

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Данные об электронных кошельках россиян передадут в налоговую

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В Кремле не стали комментировать расследование The Insider и Bellingcat, в котором говорится, что последние три года за оппозиционным политиком Алексеем Навальным следила группа из восьми сотрудников, связанных с Институтом криминалистики ФСБ и НЦ Сигнал .
Znak.com15 декабря в 05:45