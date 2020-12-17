Изменения в Налоговый кодекс, обязывающие банки делиться информацией с ФНС об электронных кошельках, вступили в силу еще 1 апреля 2020 года, однако банки не могли начать передавать данные без указания ЦБ. Оно вступит в силу 6 января.

С чего всё началось Банки в январе начнут передачу в ФНС данных об электронных кошельках Российские банки с 6 января начнут подавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в "ЮМопеу" (бывшие "Яндекс.Деньги"), "QIWI Кошелек", WebMoney и других сервисах, а также данные об изменении их реквизитов. РБК 22:00