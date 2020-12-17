Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
НТВ
НТВ

ЦБ обязал банки передавать в ФНС данные об электронных кошельках

Изменения в Налоговый кодекс, обязывающие банки делиться информацией с ФНС об электронных кошельках, вступили в силу еще 1 апреля 2020 года, однако банки не могли начать передавать данные без указания ЦБ. Оно вступит в силу 6 января.В источнике
РБК
News.ru
УтроNews
Ридус
BetOn
Экономика сегодня
Накануне.Ru
ПолитРоссия
URA.Ru
Наша версия
НТВ
BFM.ru
Ивановские новости
Вести.Ru
SM News
Новое дело
Газета Кемерова
ПРАЙМ
Ruposters.ru
Парламентская газета
Газета.Ru
Lenta.ru
ФедералПресс
BIS Journal
С чего всё началось
РБК

Банки в январе начнут передачу в ФНС данных об электронных кошельках

Российские банки с 6 января начнут подавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) информацию об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в "ЮМопеу" (бывшие "Яндекс.Деньги"), "QIWI Кошелек", WebMoney и других сервисах, а также данные об изменении их реквизитов.
РБК22:00
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Данные об электронных кошельках россиян передадут в налоговую

ПРАЙМ02:14
Банки.ру

Банки в январе начнут передачу в ФНС данных об электронных кошельках

Банки.ру00:28
Вести.Ru

Банки начинают передачу в ФНС данных об электронных кошельках

Вести.Ru01:26
Ридус

Государство заглянет в электронные кошельки россиян

Ридус00:52
ФАН

Данные жителей России об электронных кошельках с января станут доступны ФНС

ФАН01:26
Lenta.ru

Данные об электронных кошельках россиян передадут в налоговую

Lenta.ru00:16
РБК

Банки в январе начнут передачу в ФНС данных об электронных кошельках

РБК22:00

В Ленинградской области проверят сотрудника ПФР после жалобы Путину

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко инициирует проверку "служебного поведения" сотрудника Пенсионного фонда России, который при общении с местным жителем посоветовал спрашивать с главы государства, а не с него, сообщает администрация региона.
РИА Новости06:36

Путин высказался о видео с Дзюбой

Президент России Владимир Путин 17 декабря во время большой пресс-конференции заявил, что нельзя, чтобы попавшие в Сеть личные видео сказывались на профессиональной деятельности человека.
Известия06:57