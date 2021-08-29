Российские банки в июле выдали 1,23 млн потребительских кредитов, что на 17,4% меньше показателей предыдущего месяца и на 1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Эксперт подчеркнул, что вряд ли стоит ожидать какого-то резкого снижения выдачи потребительских кредитов в августе, который для данного вида кредитования является стабильно высоким месяцем в преддверии значительных потребительских трат в сентябре.
Российские банки в июле сократили объем выдачи потребительских кредитов на 6% по сравнению с месяцем ранее - до 347,7 миллиарда рублей, одной из причин замедления кредитования является ужесточение регулирования со стороны ЦБ, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".