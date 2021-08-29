Российские банки в июле выдали 1,23 млн потребительских кредитов, что на 17,4% меньше показателей предыдущего месяца и на 1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).