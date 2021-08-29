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Банки в июле сократили выдачи потребкредитов на 17,4%

Российские банки в июле выдали 1,23 млн потребительских кредитов, что на 17,4% меньше показателей предыдущего месяца и на 1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
ТАСС
По данным компании, в июле российские кредитные организации выдали 1,123 миллиона потребкредитов на сумму в 347,7 миллиарда рублей.
РИА Новости
Одной из причин замедления кредитования является ужесточение регулирования со стороны ЦБ.
Телеканал 360°
Эксперт подчеркнул, что вряд ли стоит ожидать какого-то резкого снижения выдачи потребительских кредитов в августе, который для данного вида кредитования является стабильно высоким месяцем в преддверии значительных потребительских трат в сентябре.
РИА Новости

С чего всё началось

Российские банки сократили выдачу потребительских кредитов после ужесточения регулирования
Российские банки в июле сократили объем выдачи потребительских кредитов на 6% по сравнению с месяцем ранее - до 347,7 миллиарда рублей, одной из причин замедления кредитования является ужесточение регулирования со стороны ЦБ, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
РИА Новости01:22

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