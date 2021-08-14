Будьте в Плюсе

Банки в июле выдали россиянам 1,7 млн кредитов наличными

Россияне в июле нарастили долги по кредитам "наличными" до рекордных с 2016 года 1,7 млн ссуд, что на 0,2% больше, чем в предыдущем месяце и на 34% больше, чем в июле 2020 года.
ТАСС
За январь - июль 2021 года банки предоставили гражданам 10,7 млн кредитов "наличными", что на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выдач сильно сократилось на фоне первой волны пандемии.
ТАСС
Наибольший рост выдач зафиксирован в Удмуртии (3%), Свердловской (3%) и Нижегородской (4%) областях.
ТАСС
Среди 30 регионов, в которых россияне в июле взяли больше всего кредитов наличными, более всего банки сократили выдачи по сравнению с июнем в Татарстане (-6%), Кемеровской (-4%) и Тюменской областях (- 4%).
ТАСС

С чего всё началось

Россияне в июле нарастили долги по кредитам «наличными» до рекордных 1,7 млн ссуд
Россияне в июле нарастили долги по кредитам "наличными" до рекордных с 2016 года 1,7 млн ссуд, что на 0,2% больше, чем в предыдущем месяце и на 34% больше, чем в июле 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
ТАСС03:07

Подробнее о событии

Россияне поставили рекорд по взятию кредитов наличными
Говорит Москва06:43
Банки в июле выдали россиянам 1,7 млн кредитов наличными
Ведомости07:21
Россияне взяли рекордно много кредитов наличными
ФАН07:04
Погрязли в долгах: россияне взяли рекордное количество кредитов наличными
Комсомольская правда07:45
В июле долги россиян по кредитам «наличными» выросли до рекордных 1,7 млн ссуд
Бизнес.Ру05:27
Долги россиян по кредитам наличными бьют рекорды — 1,7 млн ссуд за июль
Znak.com05:08
Россияне в июле нарастили долги по кредитам «наличными» до рекордных 1,7 млн ссуд
ТАСС03:07

Интересное

Главврача больницы в Северной Осетии отправили под домашний арест на два месяца

Ленинский районный суд Владикавказа отправил под домашний арест на два месяца Владимира Плиева - главного врача республиканской клинической больницы Северной Осетии, где из-за нехватки кислорода погибли пациенты.
ТАСС06:57

Вайсфельд: обмен Капризова в «Баффало» выглядит более реальным, чем возвращение в ЦСКА

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал ситуацию с продлением контракта Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» и возможным обменом россиянина в «Баффало Сэйбрз» на Джека Айкела.
Чемпионат07:20