Россияне в июле нарастили долги по кредитам "наличными" до рекордных с 2016 года 1,7 млн ссуд, что на 0,2% больше, чем в предыдущем месяце и на 34% больше, чем в июле 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

ТАСС 03:07