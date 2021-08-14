За январь - июль 2021 года банки предоставили гражданам 10,7 млн кредитов "наличными", что на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выдач сильно сократилось на фоне первой волны пандемии.
Среди 30 регионов, в которых россияне в июле взяли больше всего кредитов наличными, более всего банки сократили выдачи по сравнению с июнем в Татарстане (-6%), Кемеровской (-4%) и Тюменской областях (- 4%).
Россияне в июле нарастили долги по кредитам "наличными" до рекордных с 2016 года 1,7 млн ссуд, что на 0,2% больше, чем в предыдущем месяце и на 34% больше, чем в июле 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
"Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", - заявили в военном ведомстве.