За январь - июль 2021 года банки предоставили гражданам 10,7 млн кредитов "наличными", что на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выдач сильно сократилось на фоне первой волны пандемии.
Среди 30 регионов, в которых россияне в июле взяли больше всего кредитов наличными, более всего банки сократили выдачи по сравнению с июнем в Татарстане (-6%), Кемеровской (-4%) и Тюменской областях (- 4%).
За январь - июль 2021 года банки предоставили гражданам 10,7 млн кредитов "наличными", что на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда количество выдач сильно сократилось на фоне первой волны пандемии.
Первый построенный с нуля город в Сибири, о которых говорил министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу, с большой долей вероятности будет возведен на границе двух регионов — Хакасии и Красноярского края.
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выразила надежду, что для украинскую спортсменку Ярославу Магучих «не будут дергать» из-за их совместной фотографии, сделанной на Олимпийских играх в Токио.
«Просим вас рассмотреть вопрос, поскольку это потребует внесения изменений в законодательную базу, о возможности привлечения сил и средств МЧС для работы в лесах при определении федерального уровня реагирования»,— сказал Зиничев (цитата по «Интерфаксу»).