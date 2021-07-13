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Экономика

Банки в июне выдали гражданам рекордные 1,7 млн кредитов наличными

Банки в июне выдали рекордные 1,7 млн кредитов наличными гражданам, что на 8% больше по сравнению с маем и на 53% больше, чем в июне прошлого года.В источнике

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Банки в июне выдали гражданам рекордные 1,7 млн кредитов наличными

Банки в июне выдали рекордные 1,7 млн кредитов наличными гражданам, что на 8% больше по сравнению с маем и на 53% больше, чем в июне прошлого года. Данный показатель является максимальным с 1991 года, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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