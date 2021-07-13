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Экономика

Банки в июне выдали россиянам рекордное число кредитов наличными

В целом по России банки выдали в июне 2021 года 1,7 млн потребительских кредитов (кредитов наличными), что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора с 1991 года.
ИА Хакасия
За первые шесть месяцев 2021 года банки выдали почти 9 млн потребительских кредитов, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Финмаркет
Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитов наличными, наибольший рост выдач по сравнению с маем был в Омской и Волгоградской областях (на 11%), а также в Ставропольском крае (12%).
ПРАЙМ
Также влияние оказал сезонный фактор — в летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной, добавил он.
ПРАЙМ

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