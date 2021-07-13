ВедомостиБанки в июне выдали россиянам рекордное число кредитов наличнымиВ целом по России банки выдали в июне 2021 года 1,7 млн потребительских кредитов (кредитов наличными), что является абсолютным рекордом за всю историю банковского сектора с 1991 года.ИА ХакасияЗа первые шесть месяцев 2021 года банки выдали почти 9 млн потребительских кредитов, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.ФинмаркетСреди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитов наличными, наибольший рост выдач по сравнению с маем был в Омской и Волгоградской областях (на 11%), а также в Ставропольском крае (12%).ПРАЙМТакже влияние оказал сезонный фактор — в летние месяцы из-за отпусков спрос на кредиты выше, чем весной, добавил он.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПласПласFreeNews-VolgaБизнес журналРосбалтВзгляд-инфоZnak.comСаратовБизнесКонсалтингЭкономика сегодняКапитал страныКрымPRESSФАНАК&МПодробнее о событииБолее 1,7 миллиона потребительских кредитов выдали в России за июньФАН05:04Банки РФ в июне выдали рекордные 1,7 млн потребкредитов - ОКБФинмаркет02:13Российские банки выдали в июне рекордное количество кредитов наличнымиLenta.ru04:49Банки в июне выдали россиянам рекордное число кредитов наличнымиВедомости04:16Абсолютный рекорд показали российские банки по выдаче потребкредитовБизнес журнал02:48Банки выдали в июне рекордное количество кредитов наличнымиДеловое.ТВ05:01Банки в июне выдали гражданам рекордные 1,7 млн кредитов наличнымиТАСС02:05Показать ещёОценить21Поделиться