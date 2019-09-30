Недвижимость

Мой город ЧебоксарыМой город ЧебоксарыКрупнейшие российские банки снизили ставки по ипотеке

Как уточнили в пресс-службе Сбербанка, снижение ставок по ряду продуктов ипотечного кредитования связано со снижением ключевой ставки ЦБ до 7%. Между тем, ипотека дешевеет с весны. За это время крупные банки снижали ставки уже трижды или более раз.
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