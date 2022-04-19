Будьте в Плюсе

Банки возьмут под отечественную криптозащиту

Российским банкам придется ускоренно переходить на отечественные HSM-модули, которые обеспечивают защиту трансакций и данных клиентов.
Коммерсантъ
Гендиректор «Киберполигона» Лука Сафронов поясняет, что без обновлений есть риск некорректной работы HSM-модулей.
Коммерсантъ
Стоимость HSM-модулей, по словам источника “Ъ”, начинается от 3 млн руб. за штуку для неплатежных модулей, тогда как платежные могут стоить в разы дороже.
Коммерсантъ
Сейчас из-за карантина и нарушения логистических цепочек поставки ограничены.
Общественная служба новостей

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Российские банки перейдут под отечественную криптозащиту
Общественная служба новостей00:26
Приостановка работы банковских карт грозит россиянам из-за санкций
Европейско-Азиатские новости00:19
Банки возьмут под отечественную криптозащиту
Коммерсантъ18:32
Банки экстренно переведут на отечественные HSM-модули, чтобы не допустить остановку работы карт
66.ru23:20

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Коммерсантъ18:40