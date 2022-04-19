Как рассказали участники финансового рынка, на состоявшемся 15 апреля совещании ЦБ с банками и отечественными производителями было принято решение о необходимости оперативной замены иностранных HSM-модулей отечественными.
Россия сделала Швеции и Финляндии все предупреждения по поводу последствий их возможного вступления в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в интервью телеканалу "Россия-24".
Сотрудники ФСБ выявили в Свердловской области группу мигрантов, которые вербовали российских граждан в ряды запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.