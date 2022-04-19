Будьте в Плюсе

Банки возьмут под отечественную криптозащиту

Российским банкам придется ускоренно переходить на отечественные HSM-модули, которые обеспечивают защиту трансакций и данных клиентов.
Коммерсантъ
Как рассказали участники финансового рынка, на состоявшемся 15 апреля совещании ЦБ с банками и отечественными производителями было принято решение о необходимости оперативной замены иностранных HSM-модулей отечественными.
Коммерсантъ
Модули выпускаются в разных вариациях, от простой карты расширения до отдельных устройств, которые имеют антивандальную защиту.
Коммерсантъ
Собеседник газеты «КоммерсантЪ
» говорит, что в России нужно заменить несколько тысяч модулей.
66.ru

Подробнее о событии

Российские банки ускоренно перейдут на отечественную криптозащиту
RB.RU03:37
Банки возьмут под отечественную криптозащиту
Коммерсантъ18:32
Самое цитируемое
Банковские переводы будет защищать отечественная система безопасности
ИА Красная Весна03:12
Российским банкам поручено ускоренно переходить на отечественные модули для защиты операций и данных клиентов
Urbc.Ru01:43
Российские банки перейдут под отечественную криптозащиту
Общественная служба новостей00:26
Банки экстренно переведут на отечественные HSM-модули, чтобы не допустить остановку работы карт
66.ru23:20
Российские банки начнут ускоренно переходить на отечественные системы защиты
Говорит Москва02:28

Интересное

Парламент Крыма лишил госнаград республики семь человек, включая Кравчука и Кучму

Парламент Крыма лишил государственных наград республики семь человек.
Lenta.ru04:25

Посол Украины: Киев разочарован решением Берлина по поставкам оружия

Власти Украины выражают разочарование в связи с позицией канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно поставок немецкого вооружения Киеву.
Российская газета04:29

НМ ДНР заявила о добровольной сдаче в плен пятерых солдат ВСУ с «Азовстали»

В ведомстве заявили, что пятеро украинских военнослужащих сложили оружие и добровольно вышли с «Азовстали».
Lenta.ru02:21

Захарова: Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО

Россия сделала Швеции и Финляндии все предупреждения по поводу последствий их возможного вступления в НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС03:51

Мария Захарова заявила об утрате Россией доверия к украинским переговорщикам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона утратила доверие к украинским переговорщикам.
Lenta.ru04:33

Минобороны России: ракетные войска и артиллерия ночью нанесли удары по 1053 объектам ВСУ

Ракетные войска и артиллерия ВС России в течение ночи нанесли удары по 1053 объектам украинской военной инфраструктуры, сообщил официальный представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.
RT на русском04:18

Володин заявил, что странам Европы придётся компенсировать вред от антироссийских санкций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что введённые против России санкции являются незаконными и страны Европы компенсируют вред, нанесённый российской экономике из-за них.
RT на русском03:00

Представитель ТПП Изотов исключил подлое поведение КНР с Россией в условиях санкций Запада

Руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России в Восточной Азии Иван Изотов оценил вероятность присоединения Китая к санкциям против России.
Lenta.ru00:37

ФСБ задержала вербовщиков «Хизб ут-Тахрир» в Свердловской области

Сотрудники ФСБ выявили в Свердловской области группу мигрантов, которые вербовали российских граждан в ряды запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.
РБК03:38

Экс-ведущему «Орла и Решки» Птушкину могли запретить въезд в Россию на 50 лет

Украинскому шоумену, экс-ведущему шоу "Орел и Решка" Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru03:39