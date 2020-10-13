Банки впервые с апреля прекратили наращивать выдачи кредитов наличными
Количество новых выдач снизилось на 5% по сравнению с августом 2020 года и на 13% по сравнению с сентябрем прошлого года, составив 1,34 млн кредитов. В апреле число выданных кредитов наличными рухнуло на 55% по сравнению с мартом, каждый последующий месяц наблюдался рост показателя.В источнике
С чего всё началось
Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля
В России в сентябре, впервые с кризисного апреля, зафиксирован спад выдач необеспеченных кредитов, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которой ознакомился РБК. Это единственное бюро, которое аккумулирует данные крупнейшего в стране банка — Сбербанка.
РБК22:00
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