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ТАСС
ТАСС

Банки впервые с апреля прекратили наращивать выдачи кредитов наличными

Количество новых выдач снизилось на 5% по сравнению с августом 2020 года и на 13% по сравнению с сентябрем прошлого года, составив 1,34 млн кредитов. В апреле число выданных кредитов наличными рухнуло на 55% по сравнению с мартом, каждый последующий месяц наблюдался рост показателя.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля

В России в сентябре, впервые с кризисного апреля, зафиксирован спад выдач необеспеченных кредитов, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которой ознакомился РБК. Это единственное бюро, которое аккумулирует данные крупнейшего в стране банка — Сбербанка.
РБК22:00
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Forbes

Банки впервые с апреля сократили выдачи кредитов наличными

Forbes03:26
ТАСС

Банки впервые с апреля прекратили наращивать выдачи кредитов наличными

ТАСС02:49
Телеканал 360°

Выдача потребительских кредитов в России сократилась впервые с апреля

Телеканал 360°00:54
ПРАЙМ

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с апреля

ПРАЙМ01:01
Говорит Москва

Российские банки впервые с весны сократили выдачу потребкредитов

Говорит Москва00:58
Банки.ру

ОКБ: рост выдачи кредитов наличными прекратился в сентябре

Банки.ру02:40
РБК

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля

РБК22:00

В Грозном ликвидировали четырех боевиков, открывших огонь по силовикам

Четыре боевика, открывшие огонь по силовикам, ликвидированы в Октябрьском районе Грозного, погибли три сотрудника правоохранительных органов, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).
РИА Новости03:18

С 14 октября в Ростове-на-Дону запрещено проведение массовых мероприятий и соревнований

Согласно обнародованному документу, с 14 октября на территории Ростова: Запрещено проводить спортивные соревнования городского и районного значения, приостановлено проведение культурно-массовых мероприятий (включая досуговые, развлекательные, зрелищные и иные мероприятия с присутствием граждан).
Kursk.com02:29

Песков: РФ продолжит помогать Украине решать проблему Донбасса, но вопрос Крыма не стоит

"Россия прикладывала и будет дальше прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему Юго-Востока", - ответил Песков на просьбу прокомментировать слова украинского президента Владимира Зеленского, который в интервью Би-би-си заявил, что верит в возвращение Крыма и Донбасса под контроль Киева.
ТАССвчера в 06:24

Минтруд может отказаться от расчета потребительской корзины с 2021 года

Министерство труда и соцзащиты перестанет рассчитывать стоимость потребительской корзины в случае принятия законопроекта, в котором устанавливается новая методика расчета прожиточного минимума и МРОТ, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Ведомости01:15