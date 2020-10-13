Количество новых выдач снизилось на 5% по сравнению с августом 2020 года и на 13% по сравнению с сентябрем прошлого года, составив 1,34 млн кредитов. В апреле число выданных кредитов наличными рухнуло на 55% по сравнению с мартом, каждый последующий месяц наблюдался рост показателя.

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