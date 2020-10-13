Ежемесячный рост выдачи кредитов наличными прекратился в сентябре, сообщило Объединенное кредитное бюро. С сентябре российские банки выдали 1,34 млн кредитов наличными, что на 5% меньше по сравнению с августом 2020 г. и на 13% в годовом выражении.

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