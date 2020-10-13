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Банки впервые с апреля прекратили наращивать выдачу кредитов наличными

Ежемесячный рост выдачи кредитов наличными прекратился в сентябре, сообщило Объединенное кредитное бюро. С сентябре российские банки выдали 1,34 млн кредитов наличными, что на 5% меньше по сравнению с августом 2020 г. и на 13% в годовом выражении.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля

В России в сентябре, впервые с кризисного апреля, зафиксирован спад выдач необеспеченных кредитов, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которой ознакомился РБК. Это единственное бюро, которое аккумулирует данные крупнейшего в стране банка — Сбербанка.
РБК22:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

В сентябре в России сократилась выдача кредитов наличными

Коммерсантъ04:23
РБК

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля

РБК22:00
Банки.ру

ОКБ: рост выдачи кредитов наличными прекратился в сентябре

Банки.ру02:40
ПРАЙМ

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с апреля

ПРАЙМ01:01
Говорит Москва

Российские банки впервые с весны сократили выдачу потребкредитов

Говорит Москва00:58
Телеканал 360°

Выдача потребительских кредитов в России сократилась впервые с апреля

Телеканал 360°00:54
ТАСС

Банки впервые с апреля прекратили наращивать выдачи кредитов наличными

ТАСС02:49

Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссию

Стороны рассмотрели ряд актуальных международных тем, включая реальное положение дел с выполнением минских договоренностей по разрешению внутриукраинского кризиса, задачи нагорнокарабахского урегулирования в соответствии с московским заявлением министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, а также ситуацию вокруг Белоруссии.
ТАСС08:24

Крашенинников: Госсовет возглавит президент России

Mossovetinfo.ru – Госсовет возглавит президент России, соответствующее положение прописано в Конституции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Моссовет10:18

«С нас хватит»: Светлана Тихановская дала Лукашенко 13 суток, чтобы уйти

Непризнанный президент Беларуси Светлана Тихановская поставила ультиматум режиму Александру Лукашенко: у него есть 13 дней, чтобы покинуть президентское кресло, полностью остановить насилие над людьми и выпустить всех политзаключенных.
Собеседник08:22

Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области и убийстве трех человек

Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области, в результате которого три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в региональном СУ СКР.
Интерфакс00:46

Юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести к Навальному, Соболь и Волкову

Юристы российского предпринимателя, главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина подготовили и начали подавать иски о защите чести и достоинства против Алексея Навального, Любови Соболь, Леонида Волкова, Максима Шевченко и Владимира Милова.
ТАСС08:18

Верховный суд признал незаконной передачу внучке Черномырдина 7-этажной дачи на Рублевке

«Верховный суд России оставил в силе судебные акты трех нижестоящих инстанций, признавших незаконным дарение Марии Черномырдиной, внучке бывшего премьер-министра РФ Виктора Черномырдина, ее отцом Виталием Черномырдиным поместья в поселке Горки-10 на Рублевке», — сообщает 13 октября РИА Новости.
Фонтанка.Ру05:55

Минфин предложил информировать налогоплательщиков о приостановке операций за 14 дней

Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс о заблаговременном информировании налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков страховых взносов о предстоящей приостановке операций по банковским счетам в связи с непредставлением налоговой декларации или расчета сумм НДФЛ и страховых взносов.
ТАСС04:52

В Центробанке допустили введение цифрового рубля как новой формы денег

"Введение цифрового рубля может дополнительно способствовать финансовой стабильности, ограничивая риски валютизации экономики в условиях, когда быстро развиваются глобальные тенденции цифровизации финансового сектора и другие центральные банки разрабатывают свои цифровые валюты", — говорится в материалах регулятора.
РИА Новости10:07