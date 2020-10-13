Банки впервые с апреля прекратили наращивать выдачу кредитов наличными
Ежемесячный рост выдачи кредитов наличными прекратился в сентябре, сообщило Объединенное кредитное бюро. С сентябре российские банки выдали 1,34 млн кредитов наличными, что на 5% меньше по сравнению с августом 2020 г. и на 13% в годовом выражении.В источнике
С чего всё началось
Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля
В России в сентябре, впервые с кризисного апреля, зафиксирован спад выдач необеспеченных кредитов, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которой ознакомился РБК. Это единственное бюро, которое аккумулирует данные крупнейшего в стране банка — Сбербанка.
РБК22:00
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