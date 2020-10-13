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Банки впервые с апреля прекратили наращивать выдачу кредитов наличными

Ежемесячный рост выдачи кредитов наличными прекратился в сентябре, сообщило Объединенное кредитное бюро. С сентябре российские банки выдали 1,34 млн кредитов наличными, что на 5% меньше по сравнению с августом 2020 г. и на 13% в годовом выражении.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля

В России в сентябре, впервые с кризисного апреля, зафиксирован спад выдач необеспеченных кредитов, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которой ознакомился РБК. Это единственное бюро, которое аккумулирует данные крупнейшего в стране банка — Сбербанка.
РБК22:00
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Коммерсантъ

В сентябре в России сократилась выдача кредитов наличными

Коммерсантъ04:23
Телеканал 360°

Выдача потребительских кредитов в России сократилась впервые с апреля

Телеканал 360°00:54
Банки.ру

ОКБ: рост выдачи кредитов наличными прекратился в сентябре

Банки.ру02:40
ПРАЙМ

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с апреля

ПРАЙМ01:01
Говорит Москва

Российские банки впервые с весны сократили выдачу потребкредитов

Говорит Москва00:58
ТАСС

Банки впервые с апреля прекратили наращивать выдачи кредитов наличными

ТАСС02:49
РБК

Банки сократили выдачи потребкредитов впервые с кризисного апреля

РБК22:00

Евросоюз проинформировал Россию о подготовке новых санкций в отношении Белоруссии

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе разговора с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым проинформировал его о подготовке нового пакета санкций ЕС в отношении Белоруссии.
Вечерняя Москва11:37

Минздрав разрешил испытывать вакцину «Спутник V» на людях старше 60 лет

Министерство здравоохранения России разрешило проводить клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» исследовательского центра имени Гамалеи на добровольцах старше 60 лет.
РБК12:07

В Центробанке допустили введение цифрового рубля как новой формы денег

"Введение цифрового рубля может дополнительно способствовать финансовой стабильности, ограничивая риски валютизации экономики в условиях, когда быстро развиваются глобальные тенденции цифровизации финансового сектора и другие центральные банки разрабатывают свои цифровые валюты", — говорится в материалах регулятора.
РИА Новости10:07

Лечивший Навального врач уволился из больницы скорой помощи в Омске

По информации минздрава Омской области, после экстренной госпитализации Алексея Навального 20 августа в Омске именно Анатолий Калиниченко начал первым выходить к прессе с комментариями о здоровье оппозиционера.
Коммерсантъ11:48

Бывший глава Дагестана Васильев вошел в генсовет «Единой России»

Бывшего главу Республики Дагестан Владимира Васильева тайным голосованием единогласно избрали временно исполняющим обязанности замсекретаря генсовета "Единой России", заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости11:52

Матвиенко предложила ввести в России единый социальный стандарт жизни

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступает с предложением о введении в России единого социального стандарта, эту норму можно было бы прописать в программе партии "Единая Россия" к выборам в Госдуму в 2021 году.
РИА Новости10:21

Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области и убийстве трех человек

Найдено тело подозреваемого в стрельбе в Нижегородской области, в результате которого три человека погибли, еще трое получили ранения, сообщили "Интерфаксу" в региональном СУ СКР.
Интерфакс00:46

Путин постановил создать комиссию Совбеза по вопросам защиты от новых инфекций

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о формировании межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, председателем которой назначен зампред Совбеза РФ.
ТАССвчера в 15:28

С 16 ноября LG отключит Smart TV на «серых» телевизорах

В рамках обновления будут улучшены некоторые функции, но вместе с обновлений владельцы «серых» телевизоров LG могут лишиться доступа к функциям Smart TV Как следует из официальной информации компании, обновление будет выпущено «с целью предоставления пользователям качественных услуг и функций LG Smart TV».
TechFusion11:08

Создано устройство, позволяющее «гулять» по клеткам организма

Например, авторы работы уже побывали внутри собственных иммунных клеток, которые они взяли из своей крови. «vLUME — это революционное программное обеспечение для визуализации, которое выводит людей в наноуровень», — сказал Александр Китчинг, генеральный директор Lume VR.
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