Будьте в Плюсе

Банки в сентябре ужесточили подход к потенциальным заемщикам

Опрошенные изданием банки из топ-15 кредитных организациий по портфелю розничных кредитов не фиксируют снижения уровня одобрения.
Компания
Отмечается, что кредитные организации ужесточили подход по всем видам ссуд.
Аргументы и Факты
МТС-банк в прошлом месяце не проводил каких-то «существенных изменений», хотя регулярно обновляет подходы к заемщикам, говорит руководитель кластера розничного кредитования МТС-банка Иван Барсов.
РБК
По оценке Алексея Волкова, на риск-политику банков повлияли меры ЦБ по охлаждению рынка потребительского кредитования.
РБК

С чего всё началось

Банки в сентябре ужесточили подход к желающим взять кредиты
Кредитные организации ужесточили подход по всем видам ссуд: доля удовлетворенных заявок на ипотеку в начале осени упала до 59,5% (-3,2 п.п по сравнению с августом), на автокредиты — до 36,5% (-2,1 п.п.), на необеспеченные кредиты и кредитные карты — до 35,1% (-1,7 п.п.).
РБК17:00

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