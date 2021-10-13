Кредитные организации ужесточили подход по всем видам ссуд: доля удовлетворенных заявок на ипотеку в начале осени упала до 59,5% (-3,2 п.п по сравнению с августом), на автокредиты — до 36,5% (-2,1 п.п.), на необеспеченные кредиты и кредитные карты — до 35,1% (-1,7 п.п.).

РБК 17:00