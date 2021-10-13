Кредитные организации ужесточили подход по всем видам ссуд: доля удовлетворенных заявок на ипотеку в начале осени упала до 59,5% (-3,2 п.п по сравнению с августом), на автокредиты — до 36,5% (-2,1 п.п.), на необеспеченные кредиты и кредитные карты — до 35,1% (-1,7 п.п.).
Мировой спрос на нефть вырастет на 5,2 млн б/с в 2021 году и вернется к докризисному уровню к 2023 году, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021.
Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.