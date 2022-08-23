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Банки вспомнили о вкладчиках

Крупные банки запускают временные предложения по вкладам с «повышенной ставкой» — преимущественно для новых клиентов.
Коммерсантъ
Российские банки начали предлагать «повышенные» ставки по вкладам, хотя средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в первую декаду августа опустилась до 6,8%. «Промоставки» (от 7%) встречаются в Сбербанке.
Коммерсантъ
Традиционно ставки выше ключевой можно встретить в небольших по размеру и региональных банках (АТБ — 8,2%, Кредит Европа банк — 9,15%).
Коммерсантъ
Эксперты не связывают рост ставок с проблемами в ликвидности.
Накануне.Ru

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