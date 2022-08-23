С точки зрения конкуренции различных подходов к накоплению и инвестированию средств, добавляет эксперт, ситуация «чем-то похожа на 2021 год, когда банки боролись за деньги вкладчиков на фоне доступной ипотеки и привлекательного рынка ценных бумаг».