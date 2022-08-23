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Банки вспомнили о вкладчиках

Эксперты не связывают рост ставок с проблемами в ликвидности, что, впрочем, в условиях отсутствия отчетностей оценить невозможно.
Коммерсантъ
Российские банки начали предлагать «повышенные» ставки по вкладам, хотя средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в первую декаду августа опустилась до 6,8%. «Промоставки» (от 7%) встречаются в Сбербанке.
Коммерсантъ
Традиционно ставки выше ключевой можно встретить в небольших по размеру и региональных банках (АТБ — 8,2%, Кредит Европа банк — 9,15%).
Коммерсантъ
С точки зрения конкуренции различных подходов к накоплению и инвестированию средств, добавляет эксперт, ситуация «чем-то похожа на 2021 год, когда банки боролись за деньги вкладчиков на фоне доступной ипотеки и привлекательного рынка ценных бумаг».
Коммерсантъ

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Банки РФ начали повышать ставки по вкладам
АБНвчера в 16:32
Банки вспомнили о вкладчиках
Коммерсантъвчера в 15:54
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