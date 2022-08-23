Российские банки начали предлагать «повышенные» ставки по вкладам, хотя средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в первую декаду августа опустилась до 6,8%. «Промоставки» (от 7%) встречаются в Сбербанке.
С точки зрения конкуренции различных подходов к накоплению и инвестированию средств, добавляет эксперт, ситуация «чем-то похожа на 2021 год, когда банки боролись за деньги вкладчиков на фоне доступной ипотеки и привлекательного рынка ценных бумаг».
Украина не замешена в убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина Дарьи, заявил президент страны Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита «Крымская платформа».
Оператор завода сжиженного природного газа (СПГ) «Сахалин-2» разрешил своим покупателям платить в другой валюте, в том числе в рублях, если из-за зарубежных санкций возникнут проблемы с оплатой в долларах.
С завтрашнего дня, 23 августа, пользователи моделей MacBook Air и MacBook Pro с платформой M1 смогут получать руководства по ремонту, а также оригинальные запчасти и инструменты Apple в магазине Self Service Repair.