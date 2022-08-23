Российские банки начали предлагать «повышенные» ставки по вкладам, хотя средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банках в первую декаду августа опустилась до 6,8%. «Промоставки» (от 7%) встречаются в Сбербанке.
Основатель и президент Superjob Алексей Захаров объяснил, что сервис по поиску работы включил Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), Херсонскую и Запорожскую области для удобства, поскольку местные жители активно ищут работу и персонал для сотрудничества, поэтому им необходим доступ к порталу.
По словам эксперта, Европа сегодня переживает серьезный кризис, продемонстрировавший нестабильность экономики региона, ее энерго- и ресурсозависимость, а также существенный экономический дисбаланс и разобщенность экономических политик стран-участниц ЕС.