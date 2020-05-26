Финансы

Южный ФедеральныйЮжный ФедеральныйБанки ввезли в Россию рекордную сумму долларов

В начале весны на фоне эпидемии нового коронавируса и нестабильности финансовых рынков крупные отечественные банки поставили в Россию рекордную (за 6 последних лет) сумму долларовой наличности – $4,9 млрд. По данным РБК, больше в страну ввозилось лишь в 2014 году.
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Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
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