В марте на фоне пандемии и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме, следует из статистики Банка России. По сравнению с февралем поставки наличных долларов выросли почти в 9,6 раза.

Банки ввезли в страну рекордный за 6 лет объем наличных долларов

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