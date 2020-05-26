Финансы
РБКБанки ввезли в страну рекордный за 6 лет объем наличных долларов
В марте на фоне пандемии и падения финансовых рынков российские банки ввезли в страну $4,95 млрд и €1,13 млрд в наличной форме, следует из статистики Банка России. По сравнению с февралем поставки наличных долларов выросли почти в 9,6 раза.
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Происшествия
Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 09:51
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Экономика
В апреле выдача ипотеки в России сократилась на треть
В апреле в целом по России было выдано 81,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд руб.: по сравнению с мартом это меньше на 33% по количеству и на 39% по объему.
Коммерсантъ 04:14
Киберспорт
Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей
Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Общество
Министр просвещения назвал даты проведения пробного ЕГЭ
Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:56
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осужден за изнасилование
Сосновоборский районный суд Пензенской области приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трем годам и трем месяцам заключения по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Взгляд.ру 08:11
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости вчера в 20:04
Общество
Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива
«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
Политика
Постпред РФ рассказал об операциях США по смене неугодных режимов
Соединенные Штаты в эпоху холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов, заявил во вторник, 26 мая, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Известия 21:09
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК 21:50
Общество
С 1 июня начинаются новые выплаты на детей
Если ребенку исполнилось 3 года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату 5 тысяч рублей (всего 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
Настроение (п. Увельский) 04:04
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 25 мая
За последние сутки в России было зафиксировано 92 смерти пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что стало минимальным показателем с 18 мая.
РБК 04:23
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
Политика
Лавров поставил Японии жесткое условие по Курилам
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Японии единственное условие продолжения переговоров по Курильским островам: Токио должен признать итоги Второй мировой войны.
Политическая Экспертиза 02:32
Политика
Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил о том, что приватизация лунного пространства — противозаконный шаг.
Pravda.Ru 13:14
Общество
У министра здравоохранения Красноярского края подтвердили коронавирус
Коронавирусную инфекцию подтвердили у министра здравоохранения Красноярского края Бориса Немика.
7 канал Красноярск 10:08
Общество
В Приморье за сутки выявили 40 случаев коронавируса
Как доложила во вторник на заседании регионального оперативного штаба руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, за минувшие сутки выявили 40 человек, заболевших коронавирусом.
РИА Новости 21:09
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Общество
В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки.
RT на русском 21:39
Наука
Пережившие клиническую смерть пациенты шокировали ученых рассказами
Пережившие клиническую смерть многие пациенты шокировали врачей рассказами. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:11
Здоровье
В Забайкальском крае заболеваемость коронавирусом растет
По информации главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа, в регионе фиксируется положительная динамика заболеваемости.
RuNews24.ru 00:42
Хоккей
Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»
Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 08:22
Общество
Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Интерфакс 10:38