Экономика
АСТВДеньги на зарплату сахалинцам даст Сбербанк
Сахалинцы могут получить займы на выплату зарплат своим сотрудникам. Об этом сообщили в прямом эфире во время встречи губернатора с предпринимателями.
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Британские банки обязали выдавать кредиты малому бизнесу без обеспечения
ИА Красная Веснавчера в 14:41
В Госдуме попросят увеличить количество банков, кредитующих зарплату МСП под ноль процентов
Парламентская газета05 апреля в 17:01
«Альфа-Банк»: малый бизнес за счет льготных кредитов сможет выплатить только МРОТ
Новый Калининград.Ru04:26
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Шоу-бизнес
Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа
Общество
В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 пациентов скончались, 88 поправились, сообщили в оперативном штабе.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус
Энергетика
В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо
Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Политика
Мишустин не поддержал перекрытие границ регионов
По словам Мишустина, прецеденты с закрытием границ и препятствованием проезду людей и транспорта случились на прошлой неделе.
Общество
Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят
ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Политика
Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным
Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
Общество
В Приморье вводятся электронные пропуска
В официальном заявлении администрации Приморского края говорится: «С седьмого апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно».
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Технологии
Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi
В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад
Общество
Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить
Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
Политика
В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии
В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
Общество
В Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян
Москва, 7 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Доктор физико-математических наук, профессор Мишик Казарян скончался в больнице в столичной Коммунарке.
Происшествия
Показавший гениталии на вокзале мужчина попал на видео
В объектив камеры видеонаблюдения попал момент, как мужчина встал посреди здания и на глазах у публики снял не только штаны, но и нижнее белье.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс
Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у трех человек в Карачаево-Черкесии.
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Онор Блэкман
Наибольшую известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда - руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор - в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер" (Goldfinger, 1964).
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Политика
Киев ждет от Ирана объяснений слов депутата о военных, сбивших Boeing
Наука
На какое расстояние распространяется коронавирус при чихании
Как сообщает ToDay News Ufa, в процессе чихания вирус находится в облаке из капель, которое опускается на землю в течение нескольких секунд – нескольких минут и может отлетать на расстояние семи-восьми метров.
Экономика
В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат
Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
«Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус
Частная медицинская компания «Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников, сообщила РБК пресс-служба компании.