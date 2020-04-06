Экономика

АСТВАСТВДеньги на зарплату сахалинцам даст Сбербанк

Сахалинцы могут получить займы на выплату зарплат своим сотрудникам. Об этом сообщили в прямом эфире во время встречи губернатора с предпринимателями.
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Бизнесменам Воскресенска напомнили о возможности получить беспроцентный заем

РИАМО04 апреля в 13:09

Деньги на зарплату сахалинцам даст Сбербанк

АСТВ03:12

Британские банки обязали выдавать кредиты малому бизнесу без обеспечения

ИА Красная Веснавчера в 14:41

Гутенев назвал плюсы, которые государство получит от беспроцентного кредитования зарплат

ФАНвчера в 12:42

Банки выдадут беспроцентные кредиты для выплаты работникам зарплат

Pravda.Ruвчера в 08:51

В Госдуме попросят увеличить количество банков, кредитующих зарплату МСП под ноль процентов

Парламентская газета05 апреля в 17:01

«Альфа-Банк»: малый бизнес за счет льготных кредитов сможет выплатить только МРОТ

Новый Калининград.Ru04:26
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Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

RuNews24.ru 02:34
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В России выявили 1154 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России подтвердили 1154 случая заражения коронавирусом в 43 регионах, 11 пациентов скончались, 88 поправились, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:31
Общество

Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
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У Надежды Бабкиной диагностировали коронавирус

OvideO.ru вчера в 14:10
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В Россию могут запретить ввозить дешевое топливо

Правительство РФ ограничит импорт дешевого топлива, чтобы защитить внутренний рынок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Здоровье

Под Волгоградом построят новую инфекционную больницу

REGNUM 03:26
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 01:57
Политика

Мишустин не поддержал перекрытие границ регионов

По словам Мишустина, прецеденты с закрытием границ и препятствованием проезду людей и транспорта случились на прошлой неделе.
62инфо вчера в 04:59
Общество

Минпросвещения: ЕГЭ в этом году не отменят

ЕГЭ в этом году отменен не будет. Первый экзамен начнется 8 июня. Решение о повторном переносе сроков экзамена пока не принималось.
Российская газета 04:12
Политика

Роскосмос счел указ Трампа об освоении ресурсов Луны агрессивным

Президент США Дональд Трамп 6 апреля подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов, и распорядился в течение полугода обсудить с другими странами соглашения об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне и других космически телах.
РИА Новости 01:56
Общество

В Приморье вводятся электронные пропуска

В официальном заявлении администрации Приморского края говорится: «С седьмого апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно».
Журналистская правда вчера в 08:58
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Технологии

Запущен стриминговый сервис коротких видео Quibi

В понедельник начал работу новый стриминговый сервис Quibi — он отличается тем, что на нем будут размещены только фильмы и сериалы, каждая серия которых длится не дольше 10 минут.
Коммерсантъ вчера в 12:49
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru вчера в 11:48
Шоу-бизнес

Бывшая жена Александра Малинина умерла три месяца назад

Пятый канал 02:10
Общество

Замминистра промышленности РФ Овсянникова требуют уволить

Москва, 7 апреля 2020, 11:08 — REGNUM Замминистра промышленности РФ Дмитрий Овсянников должен быть уволен за скандал в аэропорту Ижевска.
REGNUM 04:08
Политика

В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

В конце марта группа государств в защиту Устава ООН, в которую входят Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия, призвала Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша выступить с требованием об отмене односторонних санкций в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 07:36
Общество

В Коммунарке скончался известный физик Мишик Казарян

Москва, 7 апреля 2020, 10:38 — REGNUM Доктор физико-математических наук, профессор Мишик Казарян скончался в больнице в столичной Коммунарке.
REGNUM 03:38
Происшествия

Показавший гениталии на вокзале мужчина попал на видео

В объектив камеры видеонаблюдения попал момент, как мужчина встал посреди здания и на глазах у публики снял не только штаны, но и нижнее белье.
Рамблер 04:10
Экономика

В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%

Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
RT на русском вчера в 16:02
Общество

Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс

Заболевших выявили в 81 из 85 регионов России, впервые вирус диагностировали у трех человек в Карачаево-Черкесии.
РБК 04:14
Кино

Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Онор Блэкман

Наибольшую известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда - руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор - в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер" (Goldfinger, 1964).
ТАСС вчера в 12:57
Общество

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:11
Общество

Первая пациентка с коронавирусом скончалась в Башкирии

Известия 03:23
Политика

Киев ждет от Ирана объяснений слов депутата о военных, сбивших Boeing

РИА Новости вчера в 17:33
Наука

На какое расстояние распространяется коронавирус при чихании

Как сообщает ToDay News Ufa, в процессе чихания вирус находится в облаке из капель, которое опускается на землю в течение нескольких секунд – нескольких минут и может отлетать на расстояние семи-восьми метров.
ToDay News Ufa вчера в 17:41
Экономика

В России начнется выдача кредитов бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Банки России в связи с пандемией коронавируса начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу для выплаты зарплат.
Газета.Ru вчера в 07:55
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru вчера в 02:47
Происшествия

В Краснодарском крае умер первый пациент с коронавирусом

ТАСС 02:46
Общество

«Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус

Частная медицинская компания «Инвитро» отказалась от идеи проводить тесты на коронавирус из-за риска для здоровья пациентов и своих сотрудников, сообщила РБК пресс-служба компании.
Forbes 02:37
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