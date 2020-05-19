Экономика
ТАССБанки выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям за две недели
Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям по программе кредитования на пополнение оборотных средств. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания у президента РФ по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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Максим Решетников: более 300 системообразующих предприятий обратились за кредитами на пополнение оборотных средств
Минэкономразвития России15:25
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Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
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Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
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Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
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BFM.ru вчера в 23:26
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Количество заболевших стремительно выросло после массового скопления людей на похоронах.
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"Реальное время" поговорило с администратором крупнейшего на просторах "ВКонтакте" сообщества по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Артуром Горяевым о феномене и философии сталкера, ожиданиях от S.T.A.L.K.E.R. 2, сравнении с сагой "Метро" и открытии Чернобыльской зоны отчуждения для туристов.
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На борту МКС выявили повышенную концентрацию бензола
На борту Международной космической станции повысилась концентрация бензола, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».
РБК 21:36
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, предположительно, бывший вице-президент США Джо Байден предлагает бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко миллиард долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.
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Посольство России в США потребовало опровержения от Bloomberg
Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения публикации под заголовком «Как путинская Россия испортила пандемию».
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Протестированные двукрылые успешно находили объекты (яблони или цветки) в виртуальном пространстве, даже если для этого нужно было двигаться против ветра.
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Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
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Новые подробности об «Assassin’s Creed Valhalla»
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Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Армия и оружие
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Четвертый по счету малый ракетный корабль "Павловск" проекта 22800 для Тихоокеанского флота (ТОФ), вооруженный крылатыми ракетами "Калибр", заложат летом 2020 года, сообщил в среду в интервью "Красной звезде" командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц.
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В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса
В США вакцину от коронавируса испытали на людях: биотехнологическая компания Moderna объявила, что первая фаза клинических испытаний завершается удачно, пишет РИА Новости.
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Российские курорты могут открыться с 1 июля
Дегтярев выразил мнение, что после пандемии коронавируса цены на отдых в России снизятся, поскольку туроператорам придется заново завоевывать клиентов, однако он не исключил и подорожание их услуг.
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Происшествия
На Алтае бандиты похитили более четырех млн рублей у детей-сирот
СК завершил расследование уголовного дела о хищении денег у детей-сирот в Алтайском крае.
Российская газета 13:28