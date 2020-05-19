Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям по программе кредитования на пополнение оборотных средств. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания у президента РФ по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Банки выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям за две недели

Экономика Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года. 455

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