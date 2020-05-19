Экономика
ТАССБанки выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям за две недели
Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям по программе кредитования на пополнение оборотных средств. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе совещания у президента РФ по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.
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Максим Решетников: более 300 системообразующих предприятий обратились за кредитами на пополнение оборотных средств
Минэкономразвития Россиивчера в 15:25
«20 кредитов — это мало». Путин снова раскритиковал работу Минэкономразвития
Телеканал 360°вчера в 09:13
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Власти Камчатки закроют на двухнедельный карантин пять учреждений для детей сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья в Петропавловске-Камчатском и Елизове.
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Темнокожий хоккеист рассказал об издевательствах в Канаде
Хоккеист Аким Алиу рассказал, с какими издевательствам столкнулся во время игры в Канаде, передает The Player.
Газета.Ru вчера в 20:30
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Котяков назвал миллионы обращений за выплатами на детей неожиданными
Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России.
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Подъедьте к любой клинике московской, постойте рядом с приемным отделением - и вы увидите десятки скорых машин, которые привозят людей.
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В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
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В Японии сообщили о краже хакерами информации о новейшей ракете
Информация о новейшем виде вооружений – скоростной скользящей ракете могла быть украдена во время крупномасштабной хакерской атаки на одну из японских компаний, пишет газета «Асахи» в среду.
Московский Комсомолец 00:06
Общество
Ontarget подала в Мосгорсуд иск о безвременной блокировке YouTube
Принадлежащий Google видеосервис YouTube может быть навсегда заблокирован в России по требованию компании-разработчика тестов для оценки персонала Ontarget, подавшей иск в Мосгорсуд.
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Общество
Депутат Демченко опроверг невыплаты медикам в Абинском районе Кубани
Ранее депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко объяснила проблемы с доплатами медикам за работу с больными COVID-19 «системной ошибкой» и пообещала разобраться в ситуации.
Политика Сегодня 18 мая в 13:40
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Политика
Путин вернул Мишустину полномочия премьер-министра
Владимир Путин своим указом вернул полномочия главы правительства Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:43
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В Лас-Вегасе нашли мертвыми актера из «Сумерек» и его девушку
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RuNews24.ru вчера в 23:09
Авто
Компания Changan выводит на рынок кроссовер Uni-T
Китайская компания Changan анонсировала поступление в продажу новинки паркетника Uni-T, который станет возможным приобрести на местном рынке.
Faktom вчера в 03:31
Происшествия
В радиологическом медцентре в Обнинске произошел взрыв
В Обнинске на предприятии по производству лекарств произошел взрыв и последующее возгорание, в результате которого пострадал один человек.
РБК вчера в 12:23
Футбол
«Спартак» выкупил контракт Соболева у «Крыльев Советов»
Отмечалось, сумма выкупа нападающего составляет 4,5 миллиона евро.В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провел за «Спартак» 3 матча, в которых отметился тремя результативными передачами.
Vprognoze.ru 18 мая в 06:48
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Газета.Ru вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
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В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
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Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Политика
Донбасс требует прекратить обстрелы. В ЛНР объявлена боевая готовность
Луганск, 19 мая 2020, 22:45 — REGNUM Вооруженные силы ЛНР приведены в боевую готовность, а глава республики выступил с обращением к президенту Украины Зеленскому, потребовав прекращения обстрелов.
REGNUM вчера в 15:45
Происшествия
В Бурятии число заболевших коронавирусом возросло до 1042
На утро 20 мая всего в Бурятии зарегистрировано 1042 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки ее обнаружили еще у 27 человек.
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Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими
Ведомости вчера в 14:02
Происшествия
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика
Пропавший в Кировской области четырехлетний мальчик найден живым. Об этом сообщили "РГ" в прокуратуре региона.
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Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных сограждан
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В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что синоптики прогнозируют летом частые волны тепла на территории России, но погода будет изменчивой.
РИА Новости 18 мая в 23:18
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
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Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
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