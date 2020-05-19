Экономика

Газета.RuГазета.RuПутин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов

Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
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