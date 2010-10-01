Российские банки одобрили заёмщикам 80 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%, сообщает портал банки.ру со ссылкой на аналитический центр «ДОМ.РФ».

Банки выдали 80 тыс. ипотечных кредитов под 6,5% на 200 млрд рублей

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