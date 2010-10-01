Экономика
Интермонитор.руБанки выдали 80 тыс. ипотечных кредитов под 6,5% на 200 млрд рублей
Российские банки одобрили заёмщикам 80 тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5%, сообщает портал банки.ру со ссылкой на аналитический центр «ДОМ.РФ».
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Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 06:45
Общество
Матвиенко призвала наказать виновных в разливе топлива в Норильске
Совфед обратится в Генеральную прокуратуру с тем, чтобы было проведено разбирательство о причинах и виновных в ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на заседании палаты.
РИА Новости 05:05
Общество
РФ с 1 августа возобновит авиасообщения с тремя странами
Москва, 24 июля 2020, 13:38 — REGNUM Международное авиационное сообщение с 1 августа будет восстановлено с тремя государствами.
REGNUM 06:38
Шоу-бизнес
Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой
Тимати улетел отдыхать с дочкой Алисой отдельно от Решетовой Пользователи удивились, узнав, что Тимати и Решетова отдыхают раздельно.
Экспресс газета 01:11
Политика
В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing
Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).
РИА Новости вчера в 17:01
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время представит обновление с новыми функциями. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
Деловое.ТВ 06:00
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
Политика
Экс-претендент на пост президента Белоруссии Цепкало покинул страну
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало покинул страну.
ТАСС 06:18
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
Шоу-бизнес
Семья Жанны Фриске отсудила у Шепелева 7 млн рублей
Семья Жанны Фриске, погибшей о рака головного мозга, взыскала с Дмитрия Шепелева 7 млн рублей.
Mockva.ru вчера в 19:48
Шоу-бизнес
Жена Александра Буйнова сообщила об удалении желчного пузыря у певца
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Певец Александр Буйнов рассказал о перенесенной операции.
VSE42.RU вчера в 23:43
Происшествия
В волгоградских больницах скончались две пациентки с коронавирусом
Волгоград, 24 июля 2020, 13:34 — REGNUM Две женщины с подтверждённым коронавирусом скончались в Волгоградской области за минувшие сутки.
REGNUM 06:34
Экономика
ЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета
Авторы считают, что пенсионный налоговый вычет может стать «мощным стимулом» для россиян, чтобы начать копить деньги на старость.
BFM.ru 04:55
Политика
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль «Циклон»
В Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", заложенного в 2016 году.
Российская газета 06:23
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая жестко осудила Собчак
В интервью изданию «СтарХит» Толстая рассказала, что познакомилась с Ксений в эфире своего шоу, в которое она пригласила Собчак в качестве гостьи.
Bimru.ru 04:08
Шоу-бизнес
Дочь Розы Сябитовой отпраздновала свадьбу во второй раз
28-летняя Ксения Сябитова – дочка самой известной телесвахи страны Розы Сябитовой вышла замуж за 33-летнего инженера Максима Шевченко.
Live24 вчера в 01:30
Армия и оружие
Ливийская национальная армия заявила, что сбила беспилотник Турции
Газета.Ru вчера в 04:56
Политика
Кремль ответил на угрозу санкций против «Северного потока-2»
В Кремле ответили на угрозу ужесточения санкций против проекта газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 06:51
Общество
В Соборе Святой Софии впервые за 86 лет прошел пятничный намаз
В Соборе Святой Софии в Стамбуле прошел пятничный намаз, сообщает CNN Turk.
РБК 06:54
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
Сочи, Краснодарский край, 23 июля 2020, 14:23 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оказался тяжелее своего будущего соперника Магомеда Исмаилова более чем на 20 кг.
REGNUM вчера в 07:23
Общество
В США снесли очередную статую Христофору Колумбу
В начале июля в американском Балтиморе, штат Мэриленд, протестующие снесли с постамента статую Христофора Колумба и выбросили ее в воды залива.
Lenta.ru 06:52
Происшествия
Посол Армении назвал ночные драки в Москве организованной провокацией
Столкновения в Москве в ночь на пятницу между выходцами из Азербайджана и Армении были спланированными акциями, заявил радиостанции "Говорит Москва" посол Армении Вардан Тоганян.
РИА Новости 06:20
Политика
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
Общество
В день массовой акции протеста Дегтярев уедет из Хабаровска
На субботу, 25 июля, в Хабаровске анонсирована очередная массовая акция.
Коммерсантъ 03:22
Политика
Тимошенко назвала неожиданное для страны решение Зеленского
Решение повысить цены на газ на 7% стало неожиданным для всех жителей Украины, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Известия вчера в 22:56
Авто
Автозавод в Ижевске уходит в корпоративный отпуск до 16 августа
Отпуск продлится с 27 июля по 16 августа 2020 года Также в корпоративный отпуск уходят производственные площадки LADA Ижевск и LADA Запад Тольятти.
ИА Удмуртия 04:00
Футбол
Артем Дзюба: «Азмун подошел и сказал, что благодарен мне как старшему брату за поддержку»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о партнере по команде Сердаре Азмуне и гонке за звание лучшего бомбардира Тинькофф РПЛ.
Матч ТВ 06:54
Политика
Милонов предложил вернуть в паспорта россиян отметку о национальности
Гражданам России могут предложить добровольно отмечать свою национальность в паспорте.
Народные новости 02:38