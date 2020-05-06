Экономика

КомпанияКомпанияБанки выдали льготную ипотеку на 6 млрд рублей

Российские банки на 1 мая выдали около двух тысяч ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых на шесть миллиардов рублей. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.
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Онлайн о стройке: и. о. министра рассказал, как будут спасать рынок жилья

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На льготную ипотеку под 6,5% подали заявление 20 тысяч россиян

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Российская газета09:37

Застройщики получат льготное финансирование под 5,5% - Минстрой

Интерфакс09:27

Минстрой сообщил о выдаче льготных ипотечных кредитов на сумму 6 млрд рублей

Известия09:34
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Общество

С 14 мая Финляндия откроет границы

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В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

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В Екатеринбурге бывший депутат гордумы угодил под суд

Екатеринбург, 6 мая 2020, 15:36 — REGNUM В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело в отношении учредителя «Уралэнергостройкомплекса» и бывшего депутата гордумы Игоря Плаксина.
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

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Министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по выплате в стране безусловного базового дохода: небольшой эффект для занятости, но хорошее психологическое воздействие, говорится во вторник в пресс-релизе ведомства.
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81 человек за сутки заболел коронавирусом в Ростовской области

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