Российские банки в 2020 году выдали россиянам 19,2 млн расчетных и кредитных карт, свидетельствует статистика (.pdf) Банка России. Это рекордный показатель с 2014 года, когда ЦБ начал вести статистику. Прошлый рекорд был установлен в 2017 году и составил 16,6 млн выданных карт.

С чего всё началось В 2020 году банки выдали россиянам рекордные по меньшей мере за семь лет 19,2 млн расчетных и кредитных карт, свидетельствует статистика Банка России. РБК вчера в 01:00