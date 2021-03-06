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Российские банки выдали рекордное количество карт в 2020 году

Российские банки в 2020 году выдали россиянам 19,2 млн расчетных и кредитных карт, свидетельствует статистика (.pdf) Банка России. Это рекордный показатель с 2014 года, когда ЦБ начал вести статистику. Прошлый рекорд был установлен в 2017 году и составил 16,6 млн выданных карт.В источнике
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С чего всё началось
В 2020 году банки выдали россиянам рекордные по меньшей мере за семь лет 19,2 млн расчетных и кредитных карт, свидетельствует статистика
 Банка России.
Подробнее о событии

Банки вручили россиянам рекордное количество карт

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