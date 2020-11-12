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Банки выдали субъектам МСП кредиты на 1 трлн рублей

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Радио Business FM Челябинск
Lenta.ru
Гудвилл.онлайн
Интерфакс - Россия
Ведомости
В III квартале 2020 года российские банки выдали субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) кредиты на общую сумму 1,04 трлн рублей. Это на 27% больше, чем за II квартал 2020 года и на 59% - чем за III квартал 2019 года, говорится в исследовании Frank RG и «Объединенного кредитного бюро».В источнике
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