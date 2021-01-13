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РБК
РБК

Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Начало рассмотрения инициативы намечено на февраль, следует из карточки законопроекта. Сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с клиентом без объяснений. Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа».В источнике
Московский Комсомолец
RuNews24.ru
РБК
Live24
URA.Ru
Радио Комсомольская правда
Газета.Ru
С чего всё началось
РБК

Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, следует из письма Ассоциации банков России (есть у РБК) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
РБК00:00
Подробнее о событии
News.ru

Банки выступили против озвучивания причины отказа в кредите

News.ru01:59
ТАСС

РБК: банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

ТАСС01:05
Газета.Ru

РБК: банки не поддержали идею объяснять отказы в кредитах

Газета.Ru01:31
URA.Ru

Банки не хотят раскрывать россиянам причину отказа в кредите

URA.Ru01:29
Ведомости

Банки не захотели раскрывать причины отказов в кредитах

Ведомости01:37
Московский Комсомолец

Банки России выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Московский Комсомолец00:24
РБК

Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

РБК00:00

Ученые выяснили, как алкоголь может продлить жизнь

Школа общественного здравоохранения имени Тана Чана Гарвардского университета совместно с учеными из США, Швейцарии, Нидерландов и Китая провели исследования по влиянию алкогольных напитков на здоровье человека.
Общественная служба новостей01:29

Увеличение количества упражнений в первом триместре снижает риск гестационного диабета

Согласно новому исследованию, проведенному Самантой Эрлих, доцентом кафедры общественного здравоохранения Университета Теннесси в Ноксвилле, беременные женщины, которые больше занимаются спортом в течение первого триместра беременности, могут иметь более низкий риск развития гестационного диабета.
MedikForum.ruвчера в 18:25