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РБК
РБК

Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Начало рассмотрения инициативы намечено на февраль, следует из карточки законопроекта. Сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с клиентом без объяснений. Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа».В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, следует из письма Ассоциации банков России (есть у РБК) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.
РБКвчера в 00:00
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Газета.Ru

Банки сочли объяснение клиентам причины отказа в займе бесполезным

Газета.Ruвчера в 11:42
RT на русском

Экономист прокомментировал идею раскрывать причины отказов в кредитах

RT на русскомвчера в 09:26
ТАСС

РБК: банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

ТАССвчера в 01:05
РИА Новости

РБК: банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

РИА Новостивчера в 05:22
URA.Ru

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URA.Ruвчера в 01:29
Московский Комсомолец

Банки выступили против обязательного раскрытия причин отказа в кредите

Московский Комсомолецвчера в 10:02
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