Начало рассмотрения инициативы намечено на февраль, следует из карточки законопроекта. Сейчас банки могут отказаться заключать кредитный договор с клиентом без объяснений. Законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам «мотивированное объяснение с причинами отказа».

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С чего всё началось Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах Банки попросили депутатов не менять существующий порядок выдачи кредитов: участники рынка не хотят раскрывать клиентам причины отказов по заявкам, следует из письма Ассоциации банков России (есть у РБК) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. РБК вчера в 00:00