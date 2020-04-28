Экономика
Будущее России. Национальные проектыБанки выяснили, сколько россиян оплачивают услуги ЖКХ без комиссии
Большинство россиян оплачивают услуги ЖКХ в банках без комиссии. Об этом во вторник сообщает газета РБК со ссылкой на исследование Ассоциации банков "Россия". Как пишет издание, около 70% россиян оплачивают коммунальные платежи в банках.
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с чего всё началось
Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии. К такому выводу пришла Ассоциация банков «Россия», которая провела опрос кредитных организаций в ответ на запрос председателя комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолия Аксакова.РБКвчера в 22:59
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