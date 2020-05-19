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RT на русскомRT на русскомБанки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям.
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Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям

RT на русском10:08

Банки выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям за две недели

ТАСС10:04

Путин раскритиковал Минэкономразвития за медленную выдачу кредитов предприятиям

Вести.Ru09:38

В Минэкономразвитии рассказали, кому кредит под зарплаты спишут полностью

Российская газета09:52

«Не всем подряд, а только нуждающимся». Путин поспорил с главой МЭР о поддержке системообразующих предприятий

Фонтанка.Ру09:35

Министр ответил на критику президента по поводу медленной выдачи кредитов предприятиям

Life.ru09:16

«20 кредитов — это мало». Путин снова раскритиковал работу Минэкономразвития

Телеканал 360°09:13
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В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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Политика

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Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

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Xiaomi показала Redmi 10X — первый смартфон на базе Dimensity 820

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Авто

Рынок люксовых автомобилей в России упал на 62%

По данным российских аналитиков, в России за апрель было реализовано только 66 автомобилей премиального сегмента, что на 62% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Киев нашёл лучшее время для осуществления экономических амбиций

Министр отметил, что именно сейчас лучшее время для осуществления экономических амбиций Украины (чиновник не пояснил, почему именно он так считает — ред.), для чего МИД запускает качественно обновленный блок торгово-инвестиционной дипломатии.
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Происшествия

В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв

Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
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В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

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МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
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В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски

В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты.
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Гудков рассказал о стыдном случае в сауне с Игорем Николаевым

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Уже в первых числах июня в России может начаться дистанционная продажа лекарств.
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Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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В Петербурге утвердили выплаты на детей от 3 до 7 лет

В Петербурге утверждён порядок предоставления выплат семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
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Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО

В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
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СКР проверит, почему сотрудникам «скорой» в Тюменской области не начислили выплаты за работу с COVID-пациентами

По данным ведомства, следователи проверяют всю финансовую документацию, связанную с порядком начисления выплат.
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Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
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Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
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Трамп признался в приёме таблеток для профилактики коронавируса

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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