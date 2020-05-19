Коронавирус
RT на русскомБанки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям
Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям.
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Общество
В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений
Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
Городовой 06:51
Политика
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Если Армения и Белоруссия не изменят позицию по формированию газовых тарифов, логично исключить этот пункт из проекта Стратегии развития ЕАЭС, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 05:40
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика
Трамп использует запись переговоров Байдена и Порошенко – политолог
Москва, 19 мая 2020, 16:39 — REGNUM Президент США Дональд Трамп получил серьёзное оружие для своей предвыборной кампании, считает политолог Владимир Корнилов.
REGNUM 09:39
Технологии
МТС запустит свой облачный игровой сервис
Стало известно, что компания МТС в скором времени запустит свой облачный игровой сервис.
ITZine.ru 09:37
Политика
Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам
Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости 08:51
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов излечился от коронавируса.
Вести.Ru 08:52
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Гаджеты
Xiaomi показала Redmi 10X — первый смартфон на базе Dimensity 820
Сегодня компании MediaTek и Xiaomi сделали два важных анонса: первая анонсировала новейшую однокристальную систему Dimensity 820, а также подтвердила, что она дебютирует в смартфоне Redmi 10X, а вторая показала новинку на официальном постере, содержащем дату анонса.
iXBT.com вчера в 03:20
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Авто
Рынок люксовых автомобилей в России упал на 62%
По данным российских аналитиков, в России за апрель было реализовано только 66 автомобилей премиального сегмента, что на 62% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
SpeedMe 08:17
Политика
Киев нашёл лучшее время для осуществления экономических амбиций
Министр отметил, что именно сейчас лучшее время для осуществления экономических амбиций Украины (чиновник не пояснил, почему именно он так считает — ред.), для чего МИД запускает качественно обновленный блок торгово-инвестиционной дипломатии.
REGNUM 10:12
Происшествия
В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв
Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
Российская газета 09:30
Общество
В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
Здоровье
В Татарстане возобновляется прием больных в поликлиниках
В Татарстане с 19 мая возобновляется плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь для больных, сообщили в Роспотребнадзоре по РТ.Помощь будет возобновлена по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, акушерству-гинекологии, терапевтической косметологии, медицинскому массажу, также будут проводиться плановые профилактические медицинские осмотры населения.
Вечерняя Казань 09:42
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Происшествия
В Казани накажут сотрудницу полиции, выписавшую штраф без маски
В столице Татарстана сотрудница МВД без маски и перчаток составила на мужчину протокол за отсутствие индивидуальных средств защиты.
Российская газета 06:09
Шоу-бизнес
Гудков рассказал о стыдном случае в сауне с Игорем Николаевым
Народные новости 07:01
Общество
Дистанционная продажа лекарств в России может начаться уже в июне
Уже в первых числах июня в России может начаться дистанционная продажа лекарств.
Петербургский дневник 08:34
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Известия 08:04
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ 07:52
Общество
В Петербурге утвердили выплаты на детей от 3 до 7 лет
В Петербурге утверждён порядок предоставления выплат семьям, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
DP.RU 09:42
Армия и оружие
Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО
В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
RuNews24.ru вчера в 00:51
Происшествия
СКР проверит, почему сотрудникам «скорой» в Тюменской области не начислили выплаты за работу с COVID-пациентами
По данным ведомства, следователи проверяют всю финансовую документацию, связанную с порядком начисления выплат.
Интерфакс - Россия 09:19
Общество
Туристы обнаружили на Урале гигантскую копию пирамиды Хеопса
Свердловские туристы обнаружили необычную находку на Приполярном Урале.
Вести.Ru 08:48
Общество
Евгений Куйвашев рассказал, почему не закрыл «Красное и белое»
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев объяснил, почему сеть "Красное и белое" не была закрыта во время ограничительных мер по противодействию пандемии COVID-19 .
Уралинформбюро 10:27
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Политика
Трамп признался в приёме таблеток для профилактики коронавируса
Хозяин Белого дома отметил, что это лекарственное средство он принимает по одной таблетке в день.
Мир новостей 07:43