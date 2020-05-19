Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям.

Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям

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