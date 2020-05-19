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RT на русскомRT на русскомБанки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российские банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям.
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Путин ответил «это мало» на слова главы МЭР о выдаче льготных кредитов

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Life.ru09:16

Банки за две недели выдали 20 кредитов системообразующим предприятиям

RT на русском10:08
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Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
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Власти Петербурга сообщили о шести погибших при пожаре в больнице

В результате пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли шесть человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению.
Газета.Ru 11:09
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В Уфе уволилась главврач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова

Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе Минздрава РБ, с 19 мая Эльза Сыртланова в данном медучреждении не работает – уволилась по собственному желанию.
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СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

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Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от коронавируса

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В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве младенца

Полицейские Подмосковья задержали женщину, которую подозревают в убийстве своего девятимесячного ребенка.
Известия 07:25
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Общество

Жители НАО оценили идею о слиянии с Архангельской областью

Участники заседания рабочей группы, созданной для изучения вопроса создания нового региона, напомнили, что сейчас отношения между НАО и Архангельской областью регулируются договором и многие жители региона предлагают продолжить отношения с соседями именно в таком формате.
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
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Происшествия

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Уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ - "Халатность" - заведено по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу под Дзержинском.
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Путин устроил разнос по коронавирусным выплатам. Пересказываем совещание максимально коротко

Владимир Путин сегодня провел совещание по коронавирусным выплатам врачам, семьям с детьми и бизнесу.
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На тульском посту проверки пропусков произошла стрельба

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Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
Газета.Ru 09:09
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Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди

Люди, переболевшие атипичной пневмонией во время вспышки в 2003 году, могут быть невосприимчивы к коронавирусу — возбудителю COVID-19.
РИА Новости 05:35
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Происшествия

Взрыв произошел в лаборатории радиологического медцентра в Обнинске

Сотрудник лаборатории радиологического медцентра в Обнинске получил серьезные ожоги при взрыве находившегося под давлением сосуда с быстровоспламеняющейся жидкостью.
Вести.Ru 09:53
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Apple готовит умные очки Apple Glasses

Сегодня популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал информацию касательно совершенно нового продукта компании Apple.
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Армия и оружие

Американские военные опубликовали данные об инцидентах с НЛО

В 2013 году заметили НЛО белого цвета, который по размерам и форме соответствовал беспилотнику или ракете.
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В Петербурге утвердили порядок выплат семьям с детьми от 3 до 7 лет

Согласно документу, размер ежемесячной выплаты для семей, имеющих маленьких детей, в 2020-м году составляет 5 588 рублей.
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Лежачую москвичку вновь оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Профессор РУДН Ирина Карабулатова, которая уже год лежит неподвижно дома, вновь сообщила о том, что получила постановление о штрафе за нарушение режима самоизоляции.
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В Нижегородской области вышли на первый этап снятия ограничений

Эпидемиологическая обстановка в Нижегородской области позволила ей перейти к первому этапу снятия ограничений.
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Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов

Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
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Общество

В Минобрнауки рассказали о порядке проведения экзаменов в вузах

Российские вузы в этом году сами установят порядок проведения дополнительных вступительных испытаний с учетом эпидемиологической обстановки в регионе, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на Министерство образования и науки.
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Hyundai Santa Fe получит очень стильный салон

Фото: Hyundai В сети было опубликовано фото, иллюстрирующее интерьер обновлённого кроссовера.
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Лавров: «Северный поток-2» будет построен

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность в том, что не взирая на возникающие трудности газопровод "Северный поток - 2" будет достроен.
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В Татарстане возобновляется прием больных в поликлиниках

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На Кубани выявлено 93 новых носителя SARS-CoV-2

Краснодар, 19 мая 2020, 10:55 — REGNUM 93 новых случая заражения коронавирусом выявлены в Краснодарском крае за последние сутки, об этом 19 мая сообщили в региональном оперативном штабе.
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Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
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Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
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Главного героя в "Записках отельера" сыграл Илья Коробко, известный по роли хоккеиста Миши Пономарева в сериале "Молодежка".
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Глава МИД Украины 2 июня приедет в Берлин на переговоры по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 2 июня на фоне пандемии коронавируса приедет в Берлин с официальным визитом для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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