Экономика
Газета.RuПутин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов
Президент России Владимир Путин назвал недостаточным число выданных льготных кредитов, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Максим Решетников: сохранено 500 тысяч рабочих мест в пострадавших отраслях
Минэкономразвития России15:25
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:29, Ашберн
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
РИА Новости 09:20
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Адриана Лима соблазнила поклонников
Модель проводит время в самоизоляции, но не забывает радовать своих поклонников.
Рамблер 06:07
Происшествия
СКР возбудил первое уголовное дело о невыплате компенсаций медикам
Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за невыплат медикам, работающими с больными коронавирусом.
Газета.Ru 16:49
Политика
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ 20:17
Общество
Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм
В Туле одна из медсестер пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника.
РИА Новости 15:33
Политика
В Дагестан приехал замминистра обороны России
Mirmol.ru 14:02
Футбол
«Спартак» выкупил трансфер Соболева у «Крыльев Советов»
РБК вчера в 05:36
Политика
Посольство РФ потребовало от Bloomberg опровержения данных о больницах
Российское посольство в США обратилось к агентству Bloomberg с требованием опубликовать опровержение информации, содержащейся в статье издания об эпидемии коронавируса в России, говорится в заявлении диппредставительства в Facebook.
Известия 20:13
Общество
СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
В России от коронавируса умерли не менее 186 медработников.
РБК 11:07
Общество
В США успешно испытали на людях вакцину от коронавируса COVID-19
После укола, в зависимости от дозировки препарата, число антител или превышало соответствующий показатель в крови участников испытаний, переболевших COVID-19, или находилось на том же уровне.
Newstracker.ru 08:07
Политика
Трамп назвал спикера Палаты представителей США «больной женщиной»
Globallookpress Президент США Дональд Трамп назвал спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси "больной женщиной".
РЕН ТВ 16:40
Спорт
Игроки открыли первую дверь убежища в Call of Duty: Warzone
Игромания.ру 06:22
Происшествия
Апелляцию на арест красноярского бизнесмена Быкова рассмотрят 22 мая
Красноярский краевой суд рассмотрит 22 мая апелляционную жалобу защиты на арест красноярского политика и бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, сообщает пресс-служба суда.
РИА Новости 04:30
Политика
ЦБ Венесуэлы через суд пытается вернуть золотые слитки из Банка Англии
Адвокат Сарош Зайвалла, представляющий ЦБ Венесуэлы в суде, заявил о «чрезвычайной ситуации с COVID-19» в южноамериканской республике.
News.ru 18:58
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко подарила награду «Женщина года» Маргарите Грачевой
Грачева оказалась первым блогером, который не обрушился с критикой на Регину Тодоренко после ее неосторожного высказывания о женщинах, переживших домашнее насилие.
РБК 11:44
Авто
Отмена пошлин вызвала падение цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня вчера в 10:30
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Здоровье
Власти Колумбии продлили общенациональный карантин до 31 мая
Власти Колумбии приняли решение продлить срок действия режима общенационального карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая.
ТАСС 20:01
Общество
Суд повторно оштрафовал Навального за отказ удалить расследование
Мировой судья судебного участка № 257 района Марьино Москвы оштрафовал оппозиционера Алексея Навального на 15 тысяч рублей.
Компания 15:23
Армия и оружие
Дальние бомбардировщики ВКС РФ пролетели над Черным морем
Два реактивных бомбардировщика выполняли плановый перелёт над акваторией Чёрного моря, проинформировала пресс-служба Минобороны России.
Актуальные Новости 13:13
Политика
СМИ: прокуратура Украины возбудила дело против Порошенко о госизмене
Офис генерального прокурора Украины начал расследование по делу о государственной измене и злоупотреблении властью в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко после обнародования записей возможных его разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.
ТАСС 17:42
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Коммерсантъ 03:38
Политика
Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
RT на русском 10:12
Здоровье
Елена Малышева назвала широкую группу риска по коронавирусу
Телеведущая, заслуженный врач России объяснила, почему ожирение делает людей уязвимыми во время пандемии.
Московский Комсомолец 13:50
Финансы
ЦБ предотвратил рост доллара выше 110 рублей
Банк России предотвратил рост курса доллара выше 110 рублей, сообщают "Известия" со ссылкой на исследование Газпромбанка.
Газета.Ru вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал, как плавает с дочерью в бассейне
Артист показал, как весело плавает с дочерью в бассейне.
Летидор 06:00
Авто
Российские сотрудники Nissan за увольнением выстраиваются в очередь
Например, петербургский завод Nissan планирует сократить около 25% сотрудников - то есть порядка 450 человек, в качестве компенсации им будет выплачено 6 окладов.
Новые автомобили 03:19
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26