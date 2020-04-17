ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке.

с чего всё началось

Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке. Об этом РБК рассказали представители кредитных организаций. Пропускной режим был введен с 15 апреля, а с понедельника, 13 апреля, жители Москвы и Подмосковья могли оформить специальные разрешения.

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

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