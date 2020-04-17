Общество
РБКБанки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве
Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке. Об этом РБК рассказали представители кредитных организаций. Пропускной режим был введен с 15 апреля, а с понедельника, 13 апреля, жители Москвы и Подмосковья могли оформить специальные разрешения.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке.РБК17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Политика
Путин объявил о переносе парада Победы
Ведомости 11:36
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
Здоровье
Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России
Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
Политика
Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
Общество
Мединский исключен из совета Фонда кино
Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
Общество
В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице
Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
ТАСС 20:06
Экономика
В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб
Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
РБК 20:51
Религия
У православных христиан наступила Великая пятница
Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Недвижимость
Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу
Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Летчик Ярошенко уверен, что заражен коронавирусом
Россиянин Константин Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме, сообщил через своего адвоката Алексея Тарасова, что заражен коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 19:31
Происшествия
Самолёт из Москвы в Южно-Сахалинск «заминировал» аноним
Южно-Сахалинск, 17 апреля 2020, 04:03 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 17 апреля эвакуировали пассажиров и экипаж с самолёта рейса SU-1742, прибывшего из Москвы — спецслужбы получили сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.
REGNUM 21:03
Общество
ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр
ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Политика
Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
Общество
Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
Здоровье
Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
Общество
В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима
Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.
News.ru 15:52
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Всего количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа в Москве достигло 127.
ТАСС 16:43
Экономика
Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами
Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
Общество
В Новосибирской области вводятся дополнительные ограничения
Дополнительные меры безопасности начнут действовать на территории Новосибирска, Новосибирского района, а также муниципальных образований с населением более 23 тысяч человек.
Atas.info вчера в 22:24
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Газета.Ru 20:39
Происшествия
В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова
Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
Интерфакс 17:47
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40