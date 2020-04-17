Общество

РБКРБКБанки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке. Об этом РБК рассказали представители кредитных организаций. Пропускной режим был введен с 15 апреля, а с понедельника, 13 апреля, жители Москвы и Подмосковья могли оформить специальные разрешения.
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с чего всё началось

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

ВТБ в начале этой недели обнаружил новый способ мошенничества, связанный с оформлением QR-кодов, необходимых для перемещения по Москве и Подмосковью в период режима самоизоляции. Похожие способы социальной инженерии зафиксировали в Сбербанке и Росбанке.
РБК17:00

Подробнее о событии

Мошенники притворились помощниками и решили нажиться на сложностях с цифровыми пропусками

Царьград19:29

Выявлен новый способ мошенничества с пропусками в Москве

Lenta.ru19:58

Банки рассказали о мошенничестве с пропусками в Москве

Ведомости19:32

Банки предупредили о новом виде мошенничества с пропусками в Москве

Газета.Ru20:22

РБК: в банках предупредили о способах мошенничества, связанных с оформлением QR-кодов

ТАСС19:19

Банки обнаружили связанную с QR-пропусками схему мошенничества

News.ru18:02

Банки зафиксировали новый способ мошенничества с пропусками в Москве

РБК17:00
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Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости 11:36
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Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Здоровье

Инфекционист сообщил, когда наступит пик коронавируса в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал, на какой срок в России придется пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 09:54
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Политика

Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США

Президент США Дональд Трамп представил план постепенного снятия карантинных ограничений в стране, которые были введены из-за распространения коронавируса.
RT на русском 19:18
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Общество

Мединский исключен из совета Фонда кино

Бывшего министра культуры Владимира Мединского исключили из состава попечительского совета Фонда кино.
Газета.Ru 19:58
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Общество

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.
ТАСС 20:06
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Экономика

В Кремлевский дворец купили тепловизор почти за 1 млн руб

Государственный Кремлевский дворец (ГКД) купил тепловизор SAT CK350-F, предназначенный для выявления повышенной температуры, следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
РБК 20:51
Религия

У православных христиан наступила Великая пятница

Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Недвижимость

Путин предложил запустить специальную льготную ипотечную программу

Владимир Путин предложил запустить специальную льготную программу ипотеки на покупку жилья комфорт-класса.
РИА Новости 10:21
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

РБК 16:21
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Общество

Летчик Ярошенко уверен, что заражен коронавирусом

Россиянин Константин Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме, сообщил через своего адвоката Алексея Тарасова, что заражен коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 19:31
Культура

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
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Происшествия

Самолёт из Москвы в Южно-Сахалинск «заминировал» аноним

Южно-Сахалинск, 17 апреля 2020, 04:03 — REGNUM В Южно-Сахалинске утром 17 апреля эвакуировали пассажиров и экипаж с самолёта рейса SU-1742, прибывшего из Москвы — спецслужбы получили сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.
REGNUM 21:03
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 14:23
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Политика

Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу.
ТАСС 14:55
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Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
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Общество

Глава Пятигорска ушёл в отставку из-за ситуации с коронавирусом

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что глава Пятигорска Андрей Скрипник покинул занимаемую должность из-за ситуации с коронавирусом в городе.
RT на русском 13:42
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Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
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Общество

В Санкт-Петербурге задумались о введении пропускного режима

Власти Санкт-Петербурга могут ввести пропускной режим по аналогии с Москвой.
News.ru 15:52
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Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Всего количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа в Москве достигло 127.
ТАСС 16:43
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
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Общество

В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая.
РИА Новости 06:15
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Общество

В Новосибирской области вводятся дополнительные ограничения

Дополнительные меры безопасности начнут действовать на территории Новосибирска, Новосибирского района, а также муниципальных образований с населением более 23 тысяч человек.
Atas.info вчера в 22:24
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Газета.Ru 20:39
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Происшествия

В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова

Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов.
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Общество

С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше

С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
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