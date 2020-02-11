Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.

Банки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса

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Происшествия Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.

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Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер решили помириться Одним из самых обсуждаемых событий прошедшего 2019 года в шоу-бизнесе стало расставание российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера.

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