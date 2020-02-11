Экономика
РБКБанки зафиксировали падение трат китайцев в России на 30% из-за вируса
Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.
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Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Общество
Гендиректор ГТРК «Камчатка» провел беседу со смеющейся телеведущей
Генеральный директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев встретился и пообщался с ведущей, которая рассмеялась во время записи репортажа об индексации льгот для населения.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Следователи начали проверку информации в СМИ о том, что учительница школы в Астрахани вступила в интимную связь с учеником девятого класса, рассказал РИА Новости во вторник представитель СУСК России по области Андрей Хегай.
Происшествия
Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро
Происшествия
Пять человек погибли при взрыве в Кабуле
В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1 тыс. человек
Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
Культура
Пугачева высказалась об эвакуации с премьеры «Лёд-2»
Алла Пугачева прокомментировала в своём блоге эвакуацию из кинотеатра «Октябрь» во время премьеры «Лёд-2».
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
В Сети появились первые изображения будущего УАЗ «Патриот» новой генерации, который глава «Соллерс» прозвал «Русским Прадо».
Футбол
«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ
Банк станет новым титульным спонсором чемпионата России по футболу, какими до этого были «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
Общество
В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске
Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
Экономика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Общество
Удмуртия вошла в число регионов с самыми жестокими коллекторами
Удмуртия вошла в число регионов РФ, где коллекторы ведут себя особенно жестоко по отношению к должникам, сообщает РИА-новости.
Политика
Филиппины прекратили действие военного договора с США
Договор о статусе иностранных вооруженных сил был подписан в 1998 году и регулирует правила въезда и пребывания американских военных на Филиппинах, предоставляя также юридическую основу для проведения совместных учений на территории страны.
Технологии
В Google Play обнаружены опасные для смартфонов приложения
Компания Trend Micro (Япония) выявила оптимизаторы и утилиты в Google Play, которые могут заразить смартфон.
Общество
В сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Армия и оружие
Названо российское оружие, которое «завершит Третью мировую войну»
Китайское издание Sohu опубликовало материал, в котором назвало российское оружие, способное «завершить Третью мировую войну».
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер решили помириться
Одним из самых обсуждаемых событий прошедшего 2019 года в шоу-бизнесе стало расставание российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера.
Футбол
Пеле впал в депрессию из-за состояния здоровья
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Политика
Венесуэла из-за новых санкций США обратится в международные суды
Венесуэла намерена подать жалобы в международные инстанции из-за новых санкций США, введенных против авиакомпании Conviasa.
Армия и оружие
Российскую РЭБ «Красуха» обвинили в поломке истребителей F-35 и F-22
Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей.
Кино
«Оскар» за лучший фильм вручили «Паразитам»
Американская киноакадемия впервые за 92-летнюю историю «Оскара» вручила награду за лучший фильм картине не на английском языке — в главной номинации победил фильм «Паразиты» корейского режиссера Пон Чжун Хо.
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала, что певица может не вернуться на сцену
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова интервью "НТВ" рассказала о состоянии здоровья артистки.
Общество
Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
По данным властей Приморья, поставки овощей из Китая сократились из-за дополнительных требований карантинной службы КНР в связи с коронавирусом, сообщает РИА Новости.