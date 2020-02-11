Экономика
РБКБанки зафиксировали снижение трат китайцев в России из-за вируса
Китайские туристы, основная часть которых въезжает в Россию в составе организованных групп (группы от пяти человек пускают без виз, и на них приходится 80% турпотока), приезжали в Россию фактически весь месяц, отправку туристических групп власти Китая из-за коронавируса приостановили только с 27 января, напоминает Агамов.
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с чего всё началось
Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.РБКвчера в 23:00
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Происшествия
В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши
Армия и оружие
В Кремле оценили ситуацию в Идлибе
В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из сирийского Идлиба.
Энергетика
Болгария ведет переговоры с Россией о значительном снижении цен на газ
"Булгаргаз" ведет переговоры с "Газпром экспортом" о снижении цены поставок газа.
Технологии
Из-за коронавируса Sony отказалась от выставки MWC 2020
Компания Sony официально отказалась от проведения собственного мероприятия в рамкам ежегодной выставки MWC 2020, которая пройдёт в Барселоне.
Политика
Зеленский уволил главу своего офиса Богдана
Украинский президент Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана и выбрал на это место нового человека, сообщает ТСН.
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер
Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 8A Dual
Происшествия
Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы
Антонина Зимина и Константин Антонец раскрыли, по версии следствия, информацию о сотруднике ФСБ, который был гостем на их свадьбе пять лет назад - они, однако, отрицают свою вину.
Экономика
Замглавы Минфина назвал ситуацию в глобальной экономике предкризисной
Ранее Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1% пункта, до 3,3%.
Происшествия
Обвиненный в убийствах российских ветеранов медбрат объяснился
Медбрат-анестезист пермской городской больницы имени Гринберга Сергей Калинин признался, что это он писал анонимные сообщения на портале «Двач» об убийстве пенсионеров и объяснил свои действия, сообщает Baza.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Политика
Песков назвал возможную дату проведения голосования по Конституции РФ
В качестве даты проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ обсуждается 22 апреля 2020 года.
Хоккей
Тренер «Вашингтона» рассказал, что Овечкин просил водку во время игры
Бывший тренер хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Грег Смит рассказал, что россиянин Александр Овечкин просил водку во время своего первого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Общество
Операторы требуют компенсацию за доступ к социально значимым сайтам
Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям.
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Армия и оружие
США намерены поставить Индии системы ПВО почти на $2 млрд
США планируют поставить индийской стороне системы противовоздушной обороны IADWS (Integrated Air Defense Weapon System) общей стоимостью около $2 млрд.
Общество
Верховный суд предложил передать предпринимательские дела присяжным
Верховный суд предлагает передать в компетенцию суда присяжных все дела о преступлениях особой тяжести, а также дела о преступлениях, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (если материалы дела не содержат сведений, составляющих гостайну).
Происшествия
Появились кадры с места жесткой посадки самолета UTair в Усинске
В сети появилось видео жесткой посадки лайнера UTair в аэропорту города Усинска республики Коми, совершавшего рейс из Москвы.
Общество
«Ростех» попросил передать ему контроль за чистотой воздуха
Системы мониторинга можно использовать не только для воздуха, следует из письма Чемезова: «Результаты данного проекта в дальнейшем могут быть использованы для тиражирования на всей территории Российской Федерации, а также для создания полномасштабной системы мониторинга окружающей среды, включающей в себя мониторинг состояния и загрязнения воздуха, воды и почв».
Политика
В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану
Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию из-за поста в Instagram
Общество
Роскомнадзор разблокировал более 2 миллионов IP-адресов
Свыше двух миллионов IP-адресов разблокированы Роскомнадзором. Это следует из данных мониторинга реестра запрещенных сайтов организации.
Футбол
Ротенберг объяснил, как СМИ мешают переходу Кокорина в «Сочи»
Журналисты начинают раздувать ситуацию вокруг футболиста Александра Кокорина, из-за чего у игрока сумбур в голове, считает владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
Политика
Филиппины сообщили США о расторжении военного договора
"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Экономика
Белоруссия ежегодно вылавливает российской рыбы на миллионы долларов
Ежегодно две компании, зарегистрированные в России, но наполовину принадлежащие структурам из Белоруссии, получают бесплатные квоты на вылов рыбы в водах Балтийского и Баренцева морей.
Происшествия