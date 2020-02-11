Количество платежей в России через китайскую Alipay (недоступна россиянам, работает только для нерезидентов) в январе 2020 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 31,2%, а в первые семь дней февраля — уже на 73,4%, следует из данных, предоставленных РБК банком «Русский стандарт», являющимся одним из банков-эквайеров этой системы.

с чего всё началось

Китайские туристы, основная часть которых въезжает в Россию в составе организованных групп (группы от пяти человек пускают без виз, и на них приходится 80% турпотока), приезжали в Россию фактически весь месяц, отправку туристических групп власти Китая из-за коронавируса приостановили только с 27 января, напоминает Агамов.

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