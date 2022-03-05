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Банки зафиксировали всплеск спроса россиян на карты «Мир»

Крупные российские банки зафиксировали рост выпуска национальных платежных карт «Мир» с 24 февраля на фоне введения санкций против российских банков.
РБК
Клиенты ВТБ за последнюю неделю открыли на 15% больше карт «Мир», чем неделей ранее.
РБК
По предварительным данным Газпромбанка, с 24 февраля объемы ежедневной эмиссии розничных карт «Мир» выросли в 3–5 раз.
РБК
Росбанк и Альфа-банк также фиксируют растущий спрос на карты «Мир».
Frank Media

Подробнее о событии

Банки сообщили о росте спроса на карты «Мир»
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Банки зафиксировали всплеск спроса россиян на карты «Мир»
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