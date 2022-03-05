РБКБанки зафиксировали всплеск спроса россиян на карты «Мир»Крупные российские банки зафиксировали рост выпуска национальных платежных карт «Мир» с 24 февраля на фоне введения санкций против российских банков.РБККлиенты ВТБ за последнюю неделю открыли на 15% больше карт «Мир», чем неделей ранее.РБКПо предварительным данным Газпромбанка, с 24 февраля объемы ежедневной эмиссии розничных карт «Мир» выросли в 3–5 раз.РБКРосбанк и Альфа-банк также фиксируют растущий спрос на карты «Мир».Frank MediaЧитать далееСвернутьЧто происходитЧто происходитSolenka.infoГЛАС.RUTatCenterАфанасий-бизнесГлавный региональныйFrank MediaАК&МПодробнее о событииБанки сообщили о росте спроса на карты «Мир»Ведомости08:12Банки зафиксировали всплеск спроса россиян на карты «Мир»РБК23:00Самое цитируемоеЗафиксирован всплеск спроса россиян на карты «Мир» с 24 февраляИА SM-News04:00Россияне стали активно открывать карты «Мир»Афанасий-бизнес03:22Банки зафиксировали всплеск спроса на карты «Мир» с 24 февраляГлавный региональный03:17Банки зафиксировали всплеск спроса на карты «Мир» среди граждан РФBanki Loans02:20В России резко вырос спрос на карты «Мир»Zaim.com06:46Показать ещёОценить153Поделиться