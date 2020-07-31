Экономика
Lenta.ruБанки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса
Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения. Речь идет о списании денег за обслуживание в банке и кредитных платежей.
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с чего всё началось
Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.Известиявчера в 17:01
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Общество
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RT на русском вчера в 11:05
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Lenta.ru вчера в 05:53
Происшествия
По факту нападения на оренбургского чиновника проводится проверка
Оренбург, 31 июля 2020, 08:21 — REGNUM В Оренбурге полиция проводит проверку по факту нападения на председателя муниципального комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.
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Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
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Коммерсантъ 00:31
Футбол
Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для рассмотрения их жалобы
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В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей
Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части денег за поездку по России, продлятся неделю, сообщила в эфире телеканала "Россия 1" глава Ростуризма Зарина Догузова.
РИА Новости вчера в 23:21
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Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Происшествия
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Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 02:51
Политика
В сенат США внесен законопроект о ежегодной военной помощи Украине
Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение $300 млн Украине в качестве военной помощи, в том числе на предоставление летального оружия.
Известия вчера в 19:35
Музыка
Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак
В ночь на 31 июля певица Светлана Лобода планирует официально представить новый клип на композицию «Boom Boom».
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Экономика
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ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
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ТАСС вчера в 17:12
Происшествия
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Происшествия
Из желудка тюменки достали вилку
Российская газета 01:50
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
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Коммерсантъ 29 июля в 02:49
Политика
Путин поручил оптимизировать процесс получения российского гражданства
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Пенсионера подозревают в изнасиловании в отеле на улице Декабристов
В полицию обратилась 30-летняя пострадавшая, которая рассказала, что в течение 13 дней её насиловали в отеле на улице Декабристов.
Neva.Today 02:24
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
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Общество
PayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платежный сервис PayPal с пятницы, 31 июля прекратил внутрироссийские переводы.
Известия вчера в 19:41
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский самолет
Вечерняя Москва вчера в 18:57