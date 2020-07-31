Экономика

РБКРБКБанки поддержали инициативу о списании средств со «спящих счетов»

Инициативу поддержали в ЮниКредит Банке, РСХБ и Росбанке, передает газета. Как пояснил директор департамента финансового мониторинга Абсолют Банка Александр Поляков, сейчас у банка нет права списывать средства со счета клиента, если более года не обновлялись его идентификационные данные.
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с чего всё началось

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известиявчера в 17:01

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Банки предложили списывать деньги со «спящих счетов»

Телеканал 360°вчера в 19:06

Банки захотели списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Газета.Ruвчера в 20:31

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАССвчера в 20:12

«Известия»: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РИА Новости02:36

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВвчера в 18:52

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ruвчера в 18:30

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известиявчера в 18:30
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Происшествия

Количество погибших в ДТП с маршруткой в Крыму возросло до девяти

REGNUM 03:15
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Общество

В Москве магазины оштрафовали на 300 млн рублей за нарушение масочного режима

"Проведено много рейдов, и количество предприятий торговли, которым были выписаны протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима, уже превысило шесть тысяч, а общая сумма таких штрафов превысила 300 млн рублей", - приводятся слова первого замруководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка.
Газета.Ru 01:15
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой

Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе

Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
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Гаджеты

Apple объявила о переносе выпуска новых iPhone

Финансовый директор компании Лука Маэстри заявил инвесторам, что в текущем году продажи новых iPhone начнутся "несколькими неделями позднее".
Газета.Ru 01:21
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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 03:14
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинения осквернителю «Бессмертного полка»

Заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Аюби по уголовному делу о размещении в сети Интернет во время акции «Бессмертный полк онлайн» фотографии Гитлера.
Известия 00:45
15
Политика

Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу

Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина шокировала поклонников худобой

Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News вчера в 08:28
9
Общество

«Роснефть» переведет управленцев на сокращенную рабочую неделю

В компании «Роснефть» принято решение о временном переводе с 1 октября сотрудников ее центрального аппарата на сокращенную пятидневную рабочую неделю.
РБК 28 июля в 09:40
2
Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
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Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
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Общество

Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат

Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ведомости 02:08
Общество

ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости вчера в 07:11
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Экономика

Лекарства в России подорожали на 8–24%

За год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств выросла на 23,8% — до 115 рублей, свидетельствуют данные DSM Group, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:30
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Политика

Минск и Киев усилят пограничный режим после задержания россиян

Белоруссия и Украина договорились усилить пограничный режим на совместной границе, говорится в сообщении МИД Белоруссии по итогам встречи с временным поверенным в делах Украины Петром Врублевским.
РБК вчера в 05:53
1
Происшествия

ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разгромили действовавшую в Волгоградской области ячейку исламистов из международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
РИА Новости 02:51
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Путешествия

Ростуризм назвал новые правила получения кешбэка за поездки по России

22 июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что для восстановления туристической отрасли в стране будет реализована программа кешбэка за туры по России — отдыхающим будет возвращено от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости поездки.
РБК вчера в 17:18
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Политика

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Транзитом в третью страну Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости вчера в 18:39
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Происшествия

В Омске мужчина напал в подъезде на шестилетнюю девочку

REGNUM 00:34
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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Порошина похвасталась фигурой после похудения

Экспресс газета 29 июля в 06:20
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Финансы

Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля

Курс евро поднялся до 87,24 рубля на открытии Московской биржи. Выше отметки в 87 рублей показатель поднялся впервые с 1 апреля.
BFM.ru 03:06
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Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru вчера в 12:34
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Здоровье

Около 80% зараженных коронавирусом в Новосибирской области выздоровели

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов на брифинге для СМИ заявил, что в Новосибирской области выписали 7425 пациентов с COVID-19, что составляет около 80% от общего числа заболевших.
АиФ Новосибирск вчера в 23:06
6
Происшествия

Разлив топлива в Норильске: двоих фигурантов отпустили из-под стражи

Двум из четырех фигурантов дела о разливе дизельного топлива на Норильской ТЭЦ-3 изменена мера пресечения на домашний арест, двум другим фигурантам арест продлен до 30 сентября, передает ТАСС.
Вести.Ru 01:55
1
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
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Футбол

Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
Vprognoze.ru вчера в 02:20
Гаджеты

Sapphire представила доступную графику Radeon RX 5700 XT Pulse BE

Ассортимент графических карт Sapphire пополнился относительно доступной моделью Radeon RX 5700 XT в серии Pulse BE.
Anonsens вчера в 14:02
2
Здоровье

В Саратовской области в августе продлят ограничения из-за коронавируса

Ограничения из-за коронавируса в Саратовской области в августе будут продлены.
Регион 64 вчера в 06:30
17
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru вчера в 05:53
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