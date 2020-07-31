Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.

с чего всё началось

Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения. Речь идет о списании денег за обслуживание в банке и кредитных платежей.

Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса

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