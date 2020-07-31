Экономика
Lenta.ruБанки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса
Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения. Речь идет о списании денег за обслуживание в банке и кредитных платежей.
Читать в источнике
Оценить2,3K
с чего всё началось
Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Футбол
Прокурор попросил у суда новый приговор для Кокорина и Мамаева
RT на русском 04:43
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
Еще один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Крыму умер в больнице, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
ТАСС 02:36
Общество
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 04:05
Происшествия
Прокурор просит приговорить экс-главу Удмуртии к 13 годам колонии
RT на русском 04:28
Происшествия
Наркотиков не нашли в крови погибшего рэпера Энди Картрайта
Известия вчера в 10:12
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием предполагаемых членов ЧВК
Белорусский президент Александр Лукашенко поручил главе КГБ страны Валерию Вакульчику разобраться с задержанием иностранных граждан, которые предположительно являются сотрудниками частной военной компании (ЧВК), передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 29 июля в 12:32
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян
Позже посольство РФ сообщило, что официально получило от МИД Белоруссии уведомление о задержании 32 россиян.
РИА Новости 04:41
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Политика
Путин поручил продумать меры поддержки россиян, лишившихся вкладов
Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной до 1 октября продумать меры поддержки россиян, лишившихся банковских вкладов, пишет пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 03:02
Общество
В Хабаровске задержан блогер, освещавший митинги сторонников Фургала
Полицейские в Хабаровске задержали блогера Алексея Романова, который освещал акции в поддержку экс-губернатора хабаровского края Сергея Фургала.
Инфо24 03:40
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 29 июля в 07:41
Здоровье
Врач-стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе
Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла пять популярных мифов о кариесе.
АБН 04:05
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, которой является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Политика
Россия может начать поставлять оружие в Донбасс
Республиканцы в сенате сочли, что это поможет Украине защищать свой суверенитет.
RuNews24.ru 04:13
Политика
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский лайнер
Известия вчера в 16:45
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирском Иркутской области долгие годы не решались, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в этом городе.
РБК вчера в 07:26
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
Общество
В Крыму за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса
Всего на территории Республики Крым заболели коронавирусом 1204 человека, выздоровели – 912.
Вести.Севастополь 02:52
Здоровье
Дети младше пяти лет переносят самое большое количество коронавируса
Анализ образцов показал, что количество вирусного материала в верхних дыхательных путях маленьких детей было в 10–100 раз больше, чем у других групп.
Машины и Механизмы 03:22
Политика
Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолец вчера в 18:56
Космос
Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал
Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты вчера в 08:30
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Газета.Ru вчера в 22:16
Футбол
СМИ: Родриго Бекао может вернуться в ЦСКА
Бразильский защитник Родриго Бекао, вероятно, вернется в московский футбольный клуб ЦСКА, за который он выступал в сезоне-2018/19, сообщает tuttocalciomercato24.com.
РИА Новости 04:22
Религия
31 июля мусульмане отмечают Курбан-байрам
Мусульмане сегодня отмечают Курбан-байрам. В России в этом году праздник встретят по новым правилам и без привычного размаха.
Вести.Ru вчера в 23:18
Единоборства
МакГрегор согласился подраться с Хамзатом Чимаевым
Накануне самый обсуждаемый боец UFC за последние дни, Хамзат Чимаев, бросил вызов сразу трём известным бойцам сильнейшей лиги – Нейту Диазу, Хорхе Масвидалю и Конору Макгрегору.
Юфсбет 02:06
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59