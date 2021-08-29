Будьте в Плюсе

Банки захотели не допускать к банкротству в течение пяти лет за подачу ложных сведений

Банковское сообщество предложило запретить процедуру внесудебного банкротства на пять лет для тех, кто подал ложные сведения.
Lenta.ru
В НСФР предлагают установить шестимесячный срок для повторной подачи заявления.
ТАСС
Процедура внесудебного банкротства ― льготная норма, рассчитанная на добросовестных людей.
Известия
В Минэкономразвития инициативу НСФР назвали нецелесообразной.
РБК

С чего всё началось

Всеми мерами: банки предлагают не допускать граждан к банкротству за ложь
Участники финансового рынка предлагают ввести в отношении граждан, подавших ложные сведения для прохождения процедуры внесудебного банкротства, запрет на повторное обращение в течение пяти лет.
Известия17:01

Подробнее о событии

Банки захотели не допускать к банкротству в течение пяти лет за подачу ложных сведений
Lenta.ru03:55
Российские банки предлагают не допускать граждан к банкротству за ложь
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Банки призвали не допускать граждан к банкротству за ложь
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Банки затруднят повторное обращение за банкротством подавшим ложные сведения
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«Известия»: банки усложнят повторное обращение за банкротством за подачу ложных данных
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Банки предложили не допускать к банкротству за подачу ложных сведений
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Всеми мерами: банки предлагают не допускать граждан к банкротству за ложь
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