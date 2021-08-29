Lenta.ruБанки захотели не допускать к банкротству в течение пяти лет за подачу ложных сведенийБанковское сообщество предложило запретить процедуру внесудебного банкротства на пять лет для тех, кто подал ложные сведения.Lenta.ruВ НСФР предлагают установить шестимесячный срок для повторной подачи заявления.ТАССПроцедура внесудебного банкротства ― льготная норма, рассчитанная на добросовестных людей.ИзвестияВ Минэкономразвития инициативу НСФР назвали нецелесообразной.РБКЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruЦентральная Служба НовостейГазета.RuИзвестияС чего всё началосьВсеми мерами: банки предлагают не допускать граждан к банкротству за ложьУчастники финансового рынка предлагают ввести в отношении граждан, подавших ложные сведения для прохождения процедуры внесудебного банкротства, запрет на повторное обращение в течение пяти лет.Известия17:01Подробнее о событииБанки захотели не допускать к банкротству в течение пяти лет за подачу ложных сведенийLenta.ru03:55Российские банки предлагают не допускать граждан к банкротству за ложьПРАЙМ03:48Банки призвали не допускать граждан к банкротству за ложьLife.ru18:52Банки затруднят повторное обращение за банкротством подавшим ложные сведенияЭкономика сегодня23:21«Известия»: банки усложнят повторное обращение за банкротством за подачу ложных данныхТАСС20:12Банки предложили не допускать к банкротству за подачу ложных сведенийРБК02:49Всеми мерами: банки предлагают не допускать граждан к банкротству за ложьИзвестия17:01Показать ещёОценить26Поделиться