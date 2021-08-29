Упыри на Патриарших: как выглядит Москва в новой игре про ведьмаков

Не будь автомобилей на фоне, можно было бы решить, что это просто скриншот из «Ведьмака» Чтобы объяснить устройство «Охотника на чудовищ» людям, которые ничего не знают про AR-гейминг, нужно ровно шесть предложений.